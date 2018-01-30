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Чем угощает Самара. Морские деликатесы – камчатский краб или магазинный раб?

Летом в нашем городе состоится главный спортивный праздник – Чемпионат мира по футболу. В июне и июле в Самаре ожидается большой приток туристов. Чем же областная столица угощает гостей и жителей города? Рассказываем о морепродуктах. Варианты от эконом до VIP.

В первую очередь мы решили заглянуть в меню ресторана «Bacco». Заведение предлагает большой ассортимент морепродуктов. Например, приобрести устрицы можно за 530 рублей за штуку, северные мидии (570 грамм) - за 990 рублей. Осьминог гриль обойдется в 1890 рублей (100 грамм), а осьминог по-сицилийски – в 2190 рублей (250 грамм). Кусок краба на гриле можно приобрести за 2250 рублей.
























Фото - @bacco_ristorante.

Самое же дорогое блюдо – камчатский краб, который стоит в ресторане 8900 рублей. Его вес начинается от 5 кг. Приобрести его желательно по предзаказу, сразу же заказать по приходу в ресторан можно его конечности. Заказы такого дорогого блюда обычно поступают на банкеты. Как готовят VIP-краба, нам рассказать отказались, сославшись на поварскую тайну.

В ресторане «Черчилль» щупальца осьминога с томатами и картофелем обойдутся в 980 рублей. Приготовленный на пару или запеченный камчатский краб будет стоить 850 рублей, а фаланга краба в отварном или запеченном виде стоит 1250 рублей. Сет из морепродуктов – 2900 рублей. За живую устрицу гости отдадут от 310 до 540 рублей за 100 граммов в зависимости от вида.























Фото - группа бара "Черчилль" "ВКонтакте"

В ресторане Mr. Hadson есть специальное VIP-меню. Что касается морепродуктов, то самая дешевая позиция – клешня камчатского краба, запеченная под сыром пармезан – стоит 950 рублей. Самое дорогое блюдо – VIP-ассорти из морских обитателей. В него входят клешни камчатского краба, запеченные под сыром грано-подано, средиземноморские устрицы, конфи диких глубоководных креветок и обжаренные фаланги камчатского краба. Устрицы можно заказать и отдельно: они стоят от 690 рублей за штуку. За 730 рублей их запекут под икорным соусом.





























Фото - @hadson_family.

Одно из самых дорогих блюд из морепродуктов в Самаре можно найти в баре «Лепрекон» (проект группы компаний Hadson Family). Здесь вам предложат «Бомжбургер» с крабом за 9000 рублей. Начинка самого дорогого бургера в Самаре - красная и черная икра, фаланги краба, сыр филадельфия, листья салата, свежий огурец и трюфельное масло. Это блюдо за три месяца работы заведения заказывали только один раз - на открытие бара.

Ресторан «Оливье» также предлагает гостям отведать морепродукты. Цена за устрицы начинается от 485 рублей за штуку. Самая дорогая – дикая японская за 820 рублей. Камчатского краба на 2-3 килограмма можно заказать за 685 рублей, а «ассорти из морских разностей» - за 1550 рублей. В него входят гребешки, креветки, кальмар, мини-осьминоги и голубые мидии.





















Средние цены на морепродукты - в ресторане «Чиполучо». Жаренные на гриле лангустины можно заказать за 490 (200 граммов). Сет из морепродуктов - припущенные мидии в собственном соку, два вида жареных креветок и отварной краб – стоит 2090 рублей. Большое плато креветок (лангустины аргентинские жареные, креветки глубоководные и пивные) обойдется в 1990 рублей, а два вида – в 1490 рублей. Есть в ресторане и краб. Клешни королевского синего краба можно приобрести за 490 рублей за 100 граммов, а мясо краба отдельно – за 590 рублей за 200 граммов. Жареный осьминог с гарниром стоит 890 рублей, а томленые в соусе мидии – 399 рублей.
































Фото - @kukushovaolga.

Более демократичные цены можно найти в сети ресторанов «Перчини». Ассорти из морепродуктов будет стоить 895 рублей, мидии в белом итальянском вине – 580 рублей, кальмары гриль – 455 рублей.

В «Пармиджано» морской сет (гребешки, креветки, мидии, спаржа) будет стоить 1290 рублей. За эту же цену к сету подадут два бокала белого сухого вина «Совьон Блан Сан марк». Мидии в соусе горгонзола обойдутся в 680 рублей.

В Мегаполисбаре People’s можно заказать мидии за 670 рублей или креветочный бон-бон за 340.





























Фото - @perchini_samara.

Ну, а если вам очень хочется чего-нибудь морского, но в эконом-варианте, то можно купить морепродукты в магазине и приготовить самим. Благо рецептов в интернете очень много. В «Ленте» цены на королевские креветки начинаются от 1100 рублей за килограмм, на тигровые – от 1319 рублей, на обычные – от 700 рублей. Мидии обойдутся в 407 рублей за килограмм.

В «Ашане» можно купить конечности камчатского краба за 1889 рублей за килограмм, аргентинские креветки (1291 руб./кг), королевские креветки (1208 руб./кг) и обычные (740 руб./кг). Мидии обойдутся в 953 или 510 рублей за килограмм в зависимости от вида. Устрицы продаются за 244 рубля на штуку.

В гипермаркете «Карусель» за килограмм морского коктейля нужно будет отдать 329 рублей, за килограмм обычных креветок - 599 рублей, королевских - 579 рублей.

Дата: 30 января 2018 , 14:56
157
Автор текста: Ксения Кармазина
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