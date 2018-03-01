Чем угощает Самара. Город рыбный или мясоедов?

Фото - @bacco_ristorante.



Фото - @bacco_ristorante.

Фото - @

hadson_family.





Фото - @

hadson_family.





Фото - @

perchini_samara.

Сначала заглядываем в меню ресторана «Bacco». Заведение предлагает много мясных блюд. Например, стейк «Нью-Йорк» стоит 590 рублей за 100 граммов, «Рибай» – 690 рублей. Свиные медальоны под соусом горгонзола будут стоить 620 рублей. Можно также заказать филе мраморной говядины или обжаренную говядину с зеленым перцем - 1800 рублей за каждое блюдо. «Шорт рибс» («короткие» ребра из говядины) обойдутся в 820 рублей.Но ассортимент рыбных блюд в ресторане больше. Можно заказать, например, сибаса или дорадо. Приготовить рыбу могут на выбор клиента – на гриле, в соли, на пару. Цена за 100 граммов – 480 рублей. Также к заказу доступны судак, треска, скумбрия, морской окунь и палтус. Ценник стартует с 510 рублей. Дороже выйдут сибирский осетр, запеченный под цитрусовым соусом, - 1250 рублей или огромный стейк из тунца Bluefin – 1300 рублей за 100 граммов. Весь стейк весит 300-400 граммов. Обжаренный тунец на травах – 1450 рублей.В ресторане «Черчилль» также есть мясные стейки: «Шатобриан» и «Рибай» - 675 рублей за 100 граммов и филе-миньон - 695 рублей. Можно заказать и мясные блюда с гарнирами. Например, говядину sous-vide с картофельными ньоками за 990 рублей или корейку молочного ягненка с овощным соте за 1250 рублей.Фото - группа бара "Черчилль" "ВКонтакте"Из рыбы есть лосось и треска – от 680 рублей. Филе сибаса стоит 950 рублей, а тунца – 1050 рублей. Самое дорогое блюдо из рыбы - черная треска с ризотто с тыквой за 2300 рублей.В Mr. Hadson выбор стейков очень большой. Цены стартуют с 300 рублей за 100 грамм. Столько стоит стейк из корейки ягненка. Самые дорогие – стейк из мраморной говядины - 890 рублей за 300 граммов и «Рибай» - 950 рублей за 100 граммов. Также можно заказать свиную рульку за 1200 рублей, бифштекс из мраморной говядины за 1400 рублей или баранью рульку за 1500. Есть и блюда, которые приготовлены в печи. Например, каре ягненка, выдержанное в вине, стоит 1390 рублей, а язычки ягненка – 1900 рублей.Что касается рыбы, то ресторан предлагает филе судака за 920 рублей, сибаса за 990 рублей и семги за 1200 рублей. В VIP-меню заведения есть чилийский сибас, выдержанный в фирменном маринаде. Стоит он 1490 рублей за 100 граммов.«Оливье» предлагает гостям стейки «Стриплойн» – 450 рублей за 100 граммов, «Рибай» и «Шатобриан» – 595 рублей каждый. Филе-миньон с гарниром из белых грибов - 1175 рублей.Цены на филе из различной рыбы – нерки, судака, тунца – начинаются от 510 рублей. Филе из черной трески можно заказать за 1760 рублей.В ресторане «Чиполучо» стейк «Пиканья» стоит 990 рублей, «Стриплойн» – 1090 рублей, «Рибай» – 1690. Филе судака – 560 рублей, трески – 540, а палтуса – 520. Волжского судака, целиком запеченного в морской соли, можно попробовать за 1090 рублей.Фото - группа ресторана "Чиполучо" "ВКонтакте"В Мегаполисбаре People’s можно заказать фирменный стейк за 660 рублей, «Стриплойн» - за 980 рублей, «Рибай» - за 1290. Филе ягненка – 540 рублей. Рыбных блюд значительно меньше – всего три. Стейк из атлантического лосося стоит 680 рублей, розовый окунь – 550, а морская скумбрия – 400.Более демократичные цены можно найти в сети ресторанов «Перчини». Например, стейк «Стриплойн» будет стоить 690 рублей, а фирменный стейк «Перчини» – 595. Медальоны из говядины можно заказать за 495 рублей, а каре ягненка - за 550. Ассорти гриль-стейки из говядины и свинины, ребрышки гриль, шашлычки из курицы и язык - обойдется в 1690 рублей.Из рыбных позиций в ресторане есть стейки: из лосося стоит 590 рублей, из палтуса – 690. Также можно попробовать судака с кус-кусом – он стоит 490 рублей.Ну, а если вы хотите поесть мяса или рыбы и сэкономить на блюдах, то продукты можно купить самостоятельно и самостоятельно же их приготовить. Правда, придется потратить время на поездку в магазин и готовку.Итак, в «Ленте» окорок баранины стоит 500 рублей, телячий – 547, а свиной – 300. Целая форель в магазине стоит 526 рублей, нерка - 684 рубля, лосось – от 770. Также есть горбуша и кета. Стейк из кеты будет стоить 420 рублей, из нерки – 700, а из лосося обойдется в 1100 рублей.В «Ашане» можно купить много разновидностей рыбы. Например, целая треска стоит 284 рубля, судак - 335 рублей. Лосося можно приобрести по цене от 990 рублей.