Чем самарские кулинары смогут удивить гостей ЧМ-2018

По данным статистики, российские туристы все чаще выбирают для отдыха Поволжье. Уже в следующем году в губернскую столицу приедут и многочисленные зарубежные гости - болельщики, которых привлекут игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Что может предложить им Самара в гастрономическом плане?



Не количество, но качество



Наш регион уже имеет некоторую современную гастрономическую историю: идет продвижение таких брендов, как сызранский помидор, жигулевская вишня, рыбный фестиваль в Тольятти. Гости Самары не в последнюю очередь будут интересоваться особенностями волжской кухни.



- Темы туризма и ресторанного бизнеса тесно связаны друг с другом, поскольку в составе затрат туристического продукта, как правило, около 20 процентов занимают расходы на питание, - уверен руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев. - От того, каким оно будет, зависит настроение, с которым человек уедет из Самары. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы наши гости увезли с собой максимально положительные эмоции.



По данным регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли, посадочных мест в столице региона хватает: по количеству кафе и ресторанов Самара даже превышает нормативы ЧМ-2018. Но вот к качеству блюд и уровню обслуживания претензий немало. Вполне логично, что подготовка к мундиалю стала одной из актуальных тем недавно прошедшей «Битвы самарских рестораторов», которая собрала экспертов самого высокого уровня.



Возрождая традиции



Что такое волжская кухня? Мнения специалистов по этому поводу разнятся.



- До революции Самара была хлебной столицей, - говорит президент Федерации рестораторов и отельеров России Олег Бухаров. - Кроме того что зерно здесь выращивали и продавали, наверняка тут и пироги пекли замечательные, и хлеб. Нужно порыться в архивах: посмотреть меню старых самарских ресторанов, поискать рецепты.



Некоторые эксперты считают, что традиции русской кухни были утрачены.



- В последние сто лет главной задачей было просто накормить народ, - рассуждает президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. - Поэтому старинные рецепты не использовались. Современные повара не знают, как приготовить волжскую рыбу, какие ингредиенты и древесину при этом использовать.



Впрочем, самарские повара готовы возрождать традиции - на новый лад.



- Традиционная кухня - это не только кисель и каша в котелке, - уверен руководитель Самарской гильдии поваров Константин Маковецкий. - Наши повара подходят к волжской кухне достаточно креативно, используя, к примеру, тенденции современной и очень популярной сейчас молекулярной кухни. Наверное, это правильно: времена меняются, рецептура обогащается новыми продуктами, вкусами и способами приготовления. Ту же крупу можно приготовить и подать так, что пальчики оближешь.



Эксперименты и не только



Специалисты сходятся в одном: настоящая волжская кухня немыслима без рыбы.



- Люди, которые приедут в Самару из-за рубежа, захотят попробовать не европейскую или китайскую кухню, которую они могут поесть и у себя дома, а именно нашу, традиционную русскую еду, - считает шеф-повар Виктор Точенов. - Основа традиционного меню - речная рыба. Мне кажется, нужно двигаться в этом направлении и удивлять гостей той же ухой, блюдами из щуки и судака.



Шеф-повар Сергей Корнев в преддверии Чемпионата мира решил отыскать традиционные русские рецепты.



- У меня есть поваренная книга 1865 года, в ней немало интересного, - рассказывает Сергей. - Конечно, многое приготовить просто невозможно: нет уже всех ингредиентов, технологии сложные. Но кое-что можно использовать. Например, малиновое пюре. Или бисквит из отварной гречи и полбяной муки - очень интересный вкус. Из гречневой крупы также можно приготовить попкорн: хрустит не хуже заграничного. Из яблок получается очень вкусный зефир, который можно посыпать сушеной малиной или, по русской традиции, щавелем. Конечно, пока это все только эксперименты, но, возможно, со временем что-то войдет и в основное меню ресторана.



- Я очень люблю фаршированную щуку. Это несложно, можно готовить и дома, - говорит победитель «Битвы самарских рестораторов» шеф-повар Павел Пичужкин. - Новые технологии позволяют приготовить рыбу более интересно и оригинально. Мы используем современную подачу, но тем не менее это классическое волжское блюдо. Можно использовать птицу, ягоды - у нас достаточно много продуктов, открывающих большой простор для фантазии. Ближе к Чемпионату мира мы обязательно будем разрабатывать новое меню. Надеемся, оно понравится и самарцам, и гостям города.



О планах



В течение ближайшего года в Самаре будет создана единая гастрономическая карта. По мнению специалистов, это позволит туристам через кухню познавать культуру нашего региона. Любой традиционный рецепт может рассказать о городе и его жителях намного больше, чем путеводитель или историческая справка. Ну а самарцев тоже ожидает немало интересного.



- Мы готовы участвовать во всех кулинарных мероприятиях, связанных с подготовкой к мундиалю, - говорит Маковецкий. - Стараемся развиваться: в наших планах провести фестиваль уличной кухни, подобный уже ставшему знаменитым сочинскому «Гастриту». Если все получится, то праздник еды пройдет уже в ноябре этого года.