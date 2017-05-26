Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе



Гадюка обыкновенная Гадюка степная







































В первую очередь опасность для отдыхающих на природе представляют все пять видов иксодовых клещей, обитающих на территории региона. Они являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз, или болезнь Лайма.Для того чтобы обезопасить себя от этих паразитов, по словам Александра Кузовенко, необходимо постоянно осматривать себя, практически каждые пять минут.Находясь в местности, «богатой» на клещей, нужно тщательно следить за своим внешним видом – одежда и низ штанов должны быть заправлены, а на голове обязательно должен находиться головной убор.- В таких местах никакие средства от клещей не помогут. Это совет от того, кто постоянно бывает в «клещевых» местах, - отметил зоолог.Еще одно заболевание, подстерегающее туристов и отдыхающих - мышиная лихорадка. Переносчиком этого заболевания являются различные грызуны.Симптомами начала мышиной лихорадки являются повышение температуры тела вплоть до 40 градусов, озноб, тошнота, понижение артериального давления, редкий пульс, без катаральных признаков, изменение мочеиспускания. Чтобы избежать заболевания нужно как можно чаще мыть руки.- Берите с собой на природу специальные дезинфицирующие средства для рук (антибактериальные салфетки, специальные гели для рук). Ни в коем случае не ешьте ничего с земли, а если уж довелось принимать пищу в неподходящем для этого месте, то лучше взять для этого посуду, или, если таковой нет под рукой, ту же салфетку, - говорит Александр Кузовенко.Представляют определенную опасность для человека и различные представители фауны, которые водятся в нашем регионе.Если говорить о пауках, то ядовитых представители семейства можно встретить в нашей области, но большинство из них не в состоянии прокусить кожу человека, а их яд не смертелен. В основном ядовитые представители паукообразных живут возле водоемов, это, к примеру, пауки-охотники – доломедес каемчатый и доломедес растительный.А вот всем известный тарантул встречается повсеместно. Кроме того, когда-то в нашей области можно было встретить и каракурта, но сейчас их нет.Более опасный представитель животного мира, с которым можно столкнуться, отдыхая на природе - гадюка. Их на территории Самарской области насчитывается три вида - обыкновенная, степная и гадюка Никольского.Необходимо отметить, что гадюки могут встретиться и на территории Самары, например, в Дубках или на Красной Глинке. Также в городе и области водятся ужи, которые не ядовиты. Однако, в случае опасности они могут преподнести неприятный сюрприз – выделить дурно пахнущую жидкость, от которой потом будет сложно отмыться.- По запаху она похожа на тухлые рыбные консервы, чем по сути и является - это переваренные рыбы или лягушки, которых съел уж, - поясняет зоолог.Гадюк легко отличить от обыкновенного ужа по их, так называемым, «ушкам» желтого или оранжевого цвета. А вот водяной уж таких пятен на голове не имеет, и для неспециалиста ну очень похож на гадюку. Он даже может шипеть также громко, как ядовитая гадюка.Еще одним существенным отличием этих двух змей является их длина - ужи достигают более метра в длину, гадюки же вырастают не более чем на 70 см.При выезде на природу не нужно забывать и об окружающей растительности, которая теоретически может представлять опасность для человека. Отметим, что в нашем регионе достаточно много ядовитых растений. Это, например, ландыш, ягоды которого при употреблении в пищу могут привести к летальному исходу, адонисы, так называемые «подснежники» - сон-трава, получившая свое название не просто так. Ну и конечно же стоит помнить про всем известные вех, белену и дурман, также произрастающие в нашей области.Во избежание форс-мажорных ситуаций при отдыхе на природе Александр Кузовенко настоятельно рекомендует придерживаться нехитрых правил. К примеру, если вы встретились со змеей, ее нужно обойти стороной.- Не стоит брать ее, ловить, если даже показалось, что это, например, уж. Мы с гадюками находимся в разных весовых категориях. Гадюка питается насекомыми, мышевидными грызунами, и со стороны гадюки мы выглядим как многоэтажный дом. Конечно, она не будет воспринимать нас как добычу, но если мы будем проявлять к ней агрессию – тронем ее палкой или пнем ботинком, то она просто инстинктивно будет защищаться, и тогда вы можете быть укушены ей. То есть нужно просто стоит обойти ее стороной, вот и все, - говорит он.Если змея все-таки укусила, нужно незамедлительно обращаться к специалистам. Это относится и в случае укуса клещей – нужно обратиться в ту же санэпидемстанцию, которая проверит, какой это вид клеща и узнает, является ли он переносчиком заболевания.- В случае укуса гадюки, насколько я знаю, нужно обращаться в больницу Середавина, где оказывают необходимую помощь при укусе ядовитых змей. Смертельных укусов гадюки в последнее время. насколько я знаю, не было, - отмечает зоолог.Если все-таки гадюка вас укусила сразу же необходимо принять антигистаминное средство, а затем лечь (чтобы яд медленнее распространялся по организму), выпить больше жидкости, чтобы яд быстрее выводился из организма (но, не тонизирующей), после чего набрать телефон «скорой помощи» или найти способ попасть в больницу, где смогут оказать квалифицированную помощь. Существует распространенное суждение о том, что можно просто отсосать яд из ранки, но этот способ подойдет в двух случаях. Первый - если это сделать сразу после укуса. Второй - если в ротовой полости нет кариеса, язвочек или ранок, которые могут образоваться даже от чистки зубов. В таком случае яд может попасть в головной мозг, а тут последствия могут быть намного хуже.При выезде на природу нужно обращать внимание и на сопутствующие заболевания. Например, если человек является аллергиком, то для него может быть опасной встреча с любым жалящим перепончатокрылым.- Допустим, укусила пчела. Казалось бы, такое безобидное мелкое существо, но у многих людей на пчел сильная аллергия. Кого бы ни укусила пчела, в месте укуса будет хотя бы небольшое покраснение или отек. Если пчела укусит аллергика, то отек может распространиться на весь организм. То есть от укуса пчелы также возможен летальный исход, если вовремя не принять меры. Также очень болезненны укусы шершня. Поэтому если отправляетесь на природу, то обязательно надо брать с собой антигистаминное средство. Да и вообще при выезде на природу нужно брать с собой медицинские средства первой необходимости, особенно городскому жителю. Они могут спасти жизнь, - рассуждает Александр Кузовенко.- В природе человека подстерегают опасности на каждом шагу. Вообще же в природу нужно приходить гостем, который, скажем так, знает законы хозяина. Нужно знать самые простые виды потенциально опасных растений, животных, и учить детей не трогать то, что не знаешь и не вредить природе. Находясь за городом, необходимо постоянно смотреть по сторонам. Все опасности подстерегают человека в основном от незнания, от того, что он очень халатно относится к тому месту, где находится, - подчеркивает Александр Кузовенко.