Часть улицы Солнечной отремонтируют к середине мая
Рабочие уложат новый асфальт на площади более 20 тысяч квадратных метров.
В Самаре продолжается ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В частности, начали приводить в порядок участок улицы Солнечной от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной. Дорожное покрытие ремонтируют картами более 100 погонных метров по всей ширине проезжей части. По словам представителя самарского МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова, последний раз
дорогу здесь делали в 2013 году.
- Во время обследования на проезжей части выявили большое количество дефектов покрытия. С учетом мнения местных жителей и по предписаниям городской ГИБДД, было принято решение о ремонте именно этого участка, - прокомментировал Кирилл Рябов.
Площадь работ составляет 20 тысяч квадратных метров. Протяженность участка - 1400 метров.
Подрядная организация - ООО «Автодоринжиниринг» - начала работать здесь три дня назад. Сейчас отфрезеровано 9000 квадратных метров покрытия. Закончить фрезерование планируют к концу недели. В ближайшие дни на уже подготовленное основание начнется укладка асфальта.
Подрядчик использует смесь Б1. По строительным нормам она предназначена для дорог 2, 3 и 4 категорий. Необходимо отметить, что смесь плотная. В ее состав входит высокопрочный щебень из осколочных пород марки не менее М-1000. Этим и обеспечивается высокая надежность дорожного покрытия.
Согласно муниципального контракта толщина нового слоя асфальта составит 5 см. Также будет уложен выравнивающий слой в 1 см. Помимо покрытия рабочие меняют и люки крышки смотровых и дождеприемных колодцев.
Подрядчик планирует завершить ремонт до 15 мая . Основные работы идут ночью, чтобы не создавать неудобства водителям в часы-пик. При этом дорогу полностью не перекрывают. Сначала приведут в порядок проезжую часть по направлению «в город», затем перейдут на сторону «из города».
Гарантия на карточный ремонт более 100 погонных метров составляет два года. Всего же в этом году по такой технологии обновят 80 км дорог. 38 из них – по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Основные цели ремонта – приведение магистралей в нормативное состояние и увеличение пропускной способности, а также снижение мест концентрации ДТП.
В Самаре продолжается ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В частности, начали приводить в порядок участок улицы Солнечной от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной. Дорожное покрытие ремонтируют картами более 100 погонных метров по всей ширине проезжей части. По словам представителя самарского МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова, последний раз
дорогу здесь делали в 2013 году.
- Во время обследования на проезжей части выявили большое количество дефектов покрытия. С учетом мнения местных жителей и по предписаниям городской ГИБДД, было принято решение о ремонте именно этого участка, - прокомментировал Кирилл Рябов.
Площадь работ составляет 20 тысяч квадратных метров. Протяженность участка - 1400 метров.
Подрядная организация - ООО «Автодоринжиниринг» - начала работать здесь три дня назад. Сейчас отфрезеровано 9000 квадратных метров покрытия. Закончить фрезерование планируют к концу недели. В ближайшие дни на уже подготовленное основание начнется укладка асфальта.
Подрядчик использует смесь Б1. По строительным нормам она предназначена для дорог 2, 3 и 4 категорий. Необходимо отметить, что смесь плотная. В ее состав входит высокопрочный щебень из осколочных пород марки не менее М-1000. Этим и обеспечивается высокая надежность дорожного покрытия.
Согласно муниципального контракта толщина нового слоя асфальта составит 5 см. Также будет уложен выравнивающий слой в 1 см. Помимо покрытия рабочие меняют и люки крышки смотровых и дождеприемных колодцев.
Подрядчик планирует завершить ремонт до 15 мая . Основные работы идут ночью, чтобы не создавать неудобства водителям в часы-пик. При этом дорогу полностью не перекрывают. Сначала приведут в порядок проезжую часть по направлению «в город», затем перейдут на сторону «из города».
Гарантия на карточный ремонт более 100 погонных метров составляет два года. Всего же в этом году по такой технологии обновят 80 км дорог. 38 из них – по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Основные цели ремонта – приведение магистралей в нормативное состояние и увеличение пропускной способности, а также снижение мест концентрации ДТП.
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