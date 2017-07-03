Часть улицы Красноармейской перекрыли из-за строительства ливневки

Перекрыли одну полосу улицы Красноармейской от Садовой до Самарской. Это связано со строительством ливневой канализации гостиницы Lotte.Напомним, что отель под южно-корейским брендом возводится на территории общей площадью 6,4 тысяч квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской.Работы на строительной площадке начались год назад. По заявлениям властей, в Самаре это будет первая гостиница подобного уровня. По архитектурному решению она соответствует стилю старого города.