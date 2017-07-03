Часть улицы Красноармейской перекрыли из-за строительства ливневки
В понедельник, 3 июля, рядом с самарской прокуратурой начали устанавливать дорожные ограждения.
Перекрыли одну полосу улицы Красноармейской от Садовой до Самарской. Это связано со строительством ливневой канализации гостиницы Lotte.
Напомним, что отель под южно-корейским брендом возводится на территории общей площадью 6,4 тысяч квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской.
Работы на строительной площадке начались год назад. По заявлениям властей, в Самаре это будет первая гостиница подобного уровня. По архитектурному решению она соответствует стилю старого города.
Перекрыли одну полосу улицы Красноармейской от Садовой до Самарской. Это связано со строительством ливневой канализации гостиницы Lotte.
Напомним, что отель под южно-корейским брендом возводится на территории общей площадью 6,4 тысяч квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской.
Работы на строительной площадке начались год назад. По заявлениям властей, в Самаре это будет первая гостиница подобного уровня. По архитектурному решению она соответствует стилю старого города.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
3 июля 2017
144
3 июля 2017
234
3 июля 2017 , 15:16
95
Самара 130 лет назад. Подарок гимназистов губернатору. Дебош в Струковском. Торги по стульям для театра
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
3 июля 2017 , 14:58
97
На прошлой неделе сотрудники Центра ГИМС по Самарской области провели приемку городских пляжей.
3 июля 2017 , 14:30
119
Конкурс проводит музейно-выставочный центр «Самара Космическая».
3 июля 2017 , 13:49
144
В 2017 году Фонд капитального ремонта Самарской области планирует отремонтировать 1023...
3 июля 2017 , 13:19
474
К настоящему времени в пролет уже смещена первая из 12 секций длиной 88, 5 метров. На втором...
3 июля 2017 , 12:56
141
В понедельник, 3 июля, рядом с самарской прокуратурой начали устанавливать дорожные ограждения
3 июля 2017 , 11:53
1002
ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 21:40.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9400
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7465
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5908
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
4444
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
16 июня 2017
682
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1197
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
673
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
545
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...