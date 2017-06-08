Чаще всего «серую» зарплату в Самаре получают работники торговли и строители
Об этом сообщила врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Екатерина Серебренникова.
Представитель госинспекции рассказала, что трудовые отношения между работником и работодателем часто оформляются ненадлежащим образом.
- Они либо не оформлены в письменной форме, либо заключаются гражданско-правовые договора, которые заменяют трудовые. Договора могут быть оформлены и на неполных условиях: например, когда граждане уходят в отпуск без сохранения заработной платы, но работодатель обещает выдать компенсацию в конверте, - отметила Екатерина Серебренникова. - В 2017 году из общего количества выявленных нарушений 843 факта были связаны с оплатой труда, 200 – с оформлением трудовых отношений.
По оценке экспертов, в России каждый пятый не оформляет трудовые отношения официально.
- В Самарской области большинство фактов невыплаты заработной платы и неоформления трудовых договоров приходится на оптово-рыночную торговлю, строительные компании, обрабатывающие производства и сферу предоставления услуг (такси, парикмахерские, сдача жилья в аренду), - сказала Екатерина Серебренникова.
Также часто никак не оформляются самозанятые граждане: репетиторы и люди, помогающие по хозяйству и осуществляющие уход за больными или детьми.
Представитель госинспекции рассказала, что трудовые отношения между работником и работодателем часто оформляются ненадлежащим образом.
- Они либо не оформлены в письменной форме, либо заключаются гражданско-правовые договора, которые заменяют трудовые. Договора могут быть оформлены и на неполных условиях: например, когда граждане уходят в отпуск без сохранения заработной платы, но работодатель обещает выдать компенсацию в конверте, - отметила Екатерина Серебренникова. - В 2017 году из общего количества выявленных нарушений 843 факта были связаны с оплатой труда, 200 – с оформлением трудовых отношений.
По оценке экспертов, в России каждый пятый не оформляет трудовые отношения официально.
- В Самарской области большинство фактов невыплаты заработной платы и неоформления трудовых договоров приходится на оптово-рыночную торговлю, строительные компании, обрабатывающие производства и сферу предоставления услуг (такси, парикмахерские, сдача жилья в аренду), - сказала Екатерина Серебренникова.
Также часто никак не оформляются самозанятые граждане: репетиторы и люди, помогающие по хозяйству и осуществляющие уход за больными или детьми.
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