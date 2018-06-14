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ЧМ-2018 на набережной. Как это будет

Почти каждый день на набережной будут проходить активности для гостей и жителей Самары. Программа подготовлена в рамках проекта администрации города «Самара встречает гостей».

С 14 июня на спуске в районе Некрасовской начинает работать выставка «Самара 2018», посвященная подготовке города-организатора к Чемпионату. Под куполом шатра, напоминающего стадион «Самара Арена», представлены основные достопримечательности и достижения самарцев. Большинство экспонатов изготовили с помощью 3D-принтера. Это уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты «Союз». Для посетителей подготовлен видеоряд об истории Самарского края со дня основания до современности. Вход на экспозицию свободный, время работы с 12.00 до 21.00 (16.00 - 17.00 - технический перерыв). Также на набережной начинается выставка самарского карикатуриста Ю. Воскобойникова «Футбол глазами карикатуриста».

С 16 июня заработают три интерактивные площадки: на спуске по улице Ленинградской, на спуске по улице Полевой и на 4-й очереди набережной около "Ладьи". Они будут работать в дни матчей (17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля), а также за день до матча и в день после. На площадках выступят музыкальные и хореографические коллективы, и пройдут мастер-классы по танцам и игре на традиционных русских музыкальных инструментах для всех желающих.

Между Некрасовским и Ленинградским спуском заработает "Ярмарка мастеров". На выставке-продаже изделий народного творчества 26 ремесленников со всей Самарской области представят свои творения, в том числе глиняные игрушки и национальные костюмы быта. Здесь же посетители смогут купить натуральный мед, сыр и хлеб.

Около Амфитеатра у "Ладьи" будут транслировать матчи ЧМ-2018 в прямом эфире. Кроме того, по всей набережной заработают 5 универсальных спортивных площадок и 3 площадки для силовой гимнастики. В свободном доступе для гостей и жителей Самары 7 полей для мини-футбола, поле для пляжного футбола, 26 кортов для пляжного волейбола и 6 кортов для пляжного тенниса. На пляже второй очереди набережной пройдут утренние зарядки, бег по песку, пляжный бадминтон и танцевальные фитнес-программы. У речного вокзала организуют занятия по боксу для всех желающих с тренерами федерации бокса Самары. Занятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 11:00.

Акция «Забей гол, фанат» состоится на пляжах первой и второй очередей набережной. Накануне матчей ЧМ-2018 организаторы проведут турнир по пляжному футболу между болельщиками команд стран-участников. Первая игра состоится 16 июня в 16:00.

Также в Струковском саду и на набережной будут ежедневные тренировки по направлениям: йога, акробатический рок-н-рол, скандинавская ходьба, аэробика и др. Расписание смотрите ниже:

 

Вид спорта

Расписание

Место

1-я очередь набережной

Парковый волейбол

Ежедневно  с 16.00 до 19.00

Спортивная площадка под Струковским парком

Йога

Понедельник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 8.30.

Понедельник, среда с 19.00 до 20.30

Пятница с 18.00 до 19.30 (на английском)

Струковский парк

Шахматы, шашки

Ежедневно: будни с 16.00 до 20.00,

выходные с 12.00 до 18.00

Струковский парк,

Шахматный клуб

 

 

2-я очередь набережной

Акробатический рок-н-ролл

Четверг, суббота с 18.00 до 20.00

Около памятника «Колыбель человечества»

Скандинавская ходьба

Среда, пятница с 9.00

Около памятника «Колыбель человечества»

Йога

Среда с 7.00 до 8.30

Пятница с 6.00 до 8.30

Полевой спуск

Спортивная аэробика

Вторник с 10.00 до 11.00

Вторник с 18.00 до 19.00

Среда с 18.00 до 19.00

Около бассейна ЦСКА

3-я очередь набережной

Стритбол

Понедельник, среда, пятница с 10.30 до 12.30

Четверг с 18.00 до 20.00

Спортивные площадки у Речного вокзала

4-я очередь набережной

Йога

Понедельник, четверг с 7.00 до 8.30

Суббота с 8.00 до 9.30

Среда, четверг с 19.00 до 20.30

Стела «Ладья»
 
Дата: 14 июня 2018 , 12:34
154
Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: Владимир Пермяков
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