ЧМ-2018 на набережной. Как это будет

Вид спорта Расписание Место 1-я очередь набережной Парковый волейбол Ежедневно с 16.00 до 19.00 Спортивная площадка под Струковским парком Йога Понедельник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 8.30. Понедельник, среда с 19.00 до 20.30 Пятница с 18.00 до 19.30 (на английском) Струковский парк Шахматы, шашки Ежедневно: будни с 16.00 до 20.00, выходные с 12.00 до 18.00 Струковский парк, Шахматный клуб 2-я очередь набережной Акробатический рок-н-ролл Четверг, суббота с 18.00 до 20.00 Около памятника «Колыбель человечества» Скандинавская ходьба Среда, пятница с 9.00 Около памятника «Колыбель человечества» Йога Среда с 7.00 до 8.30 Пятница с 6.00 до 8.30 Полевой спуск Спортивная аэробика Вторник с 10.00 до 11.00 Вторник с 18.00 до 19.00 Среда с 18.00 до 19.00 Около бассейна ЦСКА 3-я очередь набережной Стритбол Понедельник, среда, пятница с 10.30 до 12.30 Четверг с 18.00 до 20.00 Спортивные площадки у Речного вокзала 4-я очередь набережной Йога Понедельник, четверг с 7.00 до 8.30 Суббота с 8.00 до 9.30 Среда, четверг с 19.00 до 20.30 Стела «Ладья»

С 14 июня на спуске в районе Некрасовской начинает работать выставка «Самара 2018», посвященная подготовке города-организатора к Чемпионату. Под куполом шатра, напоминающего стадион «Самара Арена», представлены основные достопримечательности и достижения самарцев. Большинство экспонатов изготовили с помощью 3D-принтера. Это уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты «Союз». Для посетителей подготовлен видеоряд об истории Самарского края со дня основания до современности. Вход на экспозицию свободный, время работы с 12.00 до 21.00 (16.00 - 17.00 - технический перерыв). Также на набережной начинается выставка самарского карикатуриста Ю. Воскобойникова «Футбол глазами карикатуриста».С 16 июня заработают три интерактивные площадки: на спуске по улице Ленинградской, на спуске по улице Полевой и на 4-й очереди набережной около "Ладьи". Они будут работать в дни матчей (17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля), а также за день до матча и в день после. На площадках выступят музыкальные и хореографические коллективы, и пройдут мастер-классы по танцам и игре на традиционных русских музыкальных инструментах для всех желающих.Между Некрасовским и Ленинградским спуском заработает "Ярмарка мастеров". На выставке-продаже изделий народного творчества 26 ремесленников со всей Самарской области представят свои творения, в том числе глиняные игрушки и национальные костюмы быта. Здесь же посетители смогут купить натуральный мед, сыр и хлеб.Около Амфитеатра у "Ладьи" будут транслировать матчи ЧМ-2018 в прямом эфире. Кроме того, по всей набережной заработают 5 универсальных спортивных площадок и 3 площадки для силовой гимнастики. В свободном доступе для гостей и жителей Самары 7 полей для мини-футбола, поле для пляжного футбола, 26 кортов для пляжного волейбола и 6 кортов для пляжного тенниса. На пляже второй очереди набережной пройдут утренние зарядки, бег по песку, пляжный бадминтон и танцевальные фитнес-программы. У речного вокзала организуют занятия по боксу для всех желающих с тренерами федерации бокса Самары. Занятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 11:00.Акция «Забей гол, фанат» состоится на пляжах первой и второй очередей набережной. Накануне матчей ЧМ-2018 организаторы проведут турнир по пляжному футболу между болельщиками команд стран-участников. Первая игра состоится 16 июня в 16:00.Также в Струковском саду и на набережной будут ежедневные тренировки по направлениям: йога, акробатический рок-н-рол, скандинавская ходьба, аэробика и др. Расписание смотрите ниже: