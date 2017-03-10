Бывшим работникам Самарского Дома печати выплатили долги по зарплате в размере почти 16,5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проблема выплаты долгов по зарплатам бывших работников предприятия была решена после вмешательства в нее губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он подчеркнул, что при перепродаже Самарского Дома печати использовались различные мошеннические схемы, которые позволили отдельным бизнесменам и некоторым самарским политикам «вывести» десятки миллионов рублей.- Для власти дело чести не допускать такие вещи. И если уж они были допущены, надо как можно быстрее их решать. В данном случае справедливость восторжествовала, - отметил глава региона.