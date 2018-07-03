Бывший тренер "Крыльев" Франк Веркаутерен о впечатлениях от Чемпионата мира по футболу

- Сын купил мне билет на матч. Только что завершился сезон в первой бельгийской футбольной лиге. Я тренировал команду «Серкль Брюгге». После Чемпионата мира отправляюсь в Саудовскую Аравию. Заключил контракт с командой «Аль Батин». Клуб со скромными амбициями, но тем интереснее! Хотел бы вернуться в российскую Премьер-Лигу. Мне часто приходится бывать в Самаре по семейным делам.- Поражен вылетом сборной Германии после группового этапа. Это сюрприз! Неожиданно слабо выглядели Испания и Аргентина. Впрочем, на таких турнирах истинная сила команды проявляется в плей-офф. Посмотрим, что будет дальше.- Это поколение созрело для решения самых сложных задач. Хорошо бы выйти в финал. А лучше побороться за титул. Всегда надо ставить перед собой максимальные задачи. Особенно когда располагаешь таким качественным подбором исполнителей.- 32 года прошло, а я прекрасно помню ту игру. У вас была потрясающая команда, в группе она всех уничтожала. Но мы смогли ее остановить. А потом добрались до четвертого места, которое до сих пор является наивысшим достижением бельгийского футбола. Надеюсь, сейчас мы поднимем планку выше.- Дважды в одну реку не войдешь. На данный момент я себя в сборной не вижу.- Сомневаюсь. Просто наши клубы не в состоянии потянуть те контракты, которые россияне подписывают в РФПЛ. Это космические деньги по меркам Бельгии.Вскоре Веркаутерен вместе с нападающим сборной Чехии, дортмундской «Боруссии» и «Крыльев Советов» Яном Коллером приняли участие в футбольной вечеринке для болельщиков, которая прошла на теплоходе «Федор Достоевский».Двухметровый форвард, оказывается, давно знаком с Франком и даже тренировался под его руководством в одной из европейских команд. Чемпионат мира в Самаре помог им встретиться спустя долгие годы и вспомнить былое. Знаете, что самое удивительное? Коллер сделал прогноз на матч сборной России с Испанией и угадал счет в основное время - 1:1 и то, что в серии пенальти победят россияне. Футбольный клуб готов наградить его за удачное предсказание. Кстати, и Франк не сомневался, что Испания для россиян проходима.В той футбольной тусовке также принял участие посол Колумбии в России Альфонсо Лопес Кабальеро. Он отметил дружескую атмосферу жителей нашего города по отношению к иностранным болельщикам и поблагодарил Самару за гостеприимство. Финансовый директор «Крыльев» Игорь Поваров вручил Альфонсо именную футболку нашей команды и пожелал победы Колумбии, которой она в итоге добилась и вышла в плей-офф с первого места.И о «Крыльях Советов», завершивших первый тренировочный сбор в Сербии. Во втором контрольном матче наша команда обыграла китайский «Яньбянь Фуде» - 1:0. Гол на 18-й минуте с передачи Дениса Ткачука забил Тарас Бурлак. Самарцы провели игру двумя составами. В первом тайме на поле вышли Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Тихонов, Калинин, Ланин, Башкиров, Чочиев, Соболев, Ткачук. Во втором - Опарин, Надсон, Мияйлович, Гаджибеков, Кленкин, Алиев, Зотов, Визнович, Кисилев, Корниленко.В последнем матче «Крылья Советов» сыграли с клубом из Боснии и Герцеговины «Радник» вничью, со счетом 0:0. В стартовом составе самарцев на поле вышли: Лория, Надсон, Гаджибеков, Кисилев, Алиев, Зотов, Визнович, Кленкин, Соболев и два игрока, находящиеся на просмотре в расположении нашей команды. В первом тайме вместо удаленного с поля Соболева вышел на замену Калинин. В воскресенье самарцы вернулись в Москву, где их ждет небольшой отдых. Затем подготовка к сезону в Премьер-Лиге продолжится.