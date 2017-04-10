Бывшего руководителя подразделения РЖД оштрафовали за кражу рельс почти на 1 млн рублей

Установлено, что мужчина хотел незаконно обогатиться.



Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в конце 2015 года бывший начальник Жигулевской дистанции пути подразделения РЖД списал как уложенные в железнодорожный путь 21 новый рельс. На самом деле гражданин продал их за 200 тысяч рублей руководителю одной из коммерческих организаций, которая занималась ремонтом и обслуживанием верхних строений пути. Деньги мужчина перечислил на банковскую карту сестры руководителя. При этом злоумышленник не подозревал, что действия его и покупателя отслеживаются полицией.



ОАО «РЖД» оценило ущерб почти в миллион рублей – более 922 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере



В суде гражданин признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Суд признал мужчину виновным и приговорил бывшего начальника к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Со своего места работы ему пришлось уволиться. Также для обеспечения исполнения приговора судом сохранен наложенный на период следствия арест на принадлежащий осужденному автомобиль Toyota LAND CRUISER 200.