Бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина приговорили к 5 годам тюрьмы

В процессе рассмотрения суд переквалифицировал обвинение с получения взятки на покушение на мошенничество.Суд установил, что в июне 2015 года Валерий Аникин передал Владимиру Сюсину чуть больше одного миллиона рублей. По словам первого, действующий, на тот момент, депутат Самарской городской думы вымогал у него деньги за покровительство. Валерий Аникин на протяжении 10 лет платил Владимиру Сюсину 15% от выручки незаконно работавшей автомойки.В 2015 года Валерию Аникину удалось оформить землю под автомойкой в собственность. Тогда Владимир Сюсин предъявил свои права на бизнес. Он потребовал включить его официально в долю либо заплатить отступные. Валерий Аникин обратился в полицию, и Владимира Сюсина задержали сразу после получения денег.Гособвинение просило для обвиняемого 10 лет колонии строго режима и штраф на сумму более 160 миллионов рублей. В итоге Кировский районный суд приговорил Владимира Сюсина к 5 годам заключения в колонии общего режима.Надо отметить, что бывший депутат гордумы находился под домашним арестом с 5 июля 2015 года, так что уже в январе 2018 года он сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.