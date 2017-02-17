Бюджет хоккейной «Лады» в следующем сезоне составит 600 млн рублей

Об этом сегодня заявил министр спорта Самарской области, вице-президент хоккейной «Лады» Дмитрий Шляхтин.



- Планов увеличить бюджет нет, думаю, в лучшем случае он останется в тех же рамках, что и сейчас - 600 млн рублей, - сказал он. - Мы идём к тому, чтобы привлекать в команду только собственных воспитанников. Сейчас у нас построена новая арена, на которой два льда, в прошлом году сдали ещё один каток, то есть с площадками проблем нет.



Напомним, что три года подряд «Лада» не попадает в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В конце прошлого года задержки по зарплате игрокам составляли несколько месяцев. Перед Новым годом ситуация стала выправляться. Сегодня большая часть задолженностей ликвидирована. Сезон команда завершит 18 февраля в Уфе.