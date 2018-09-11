Бунт юных и «Сказки Пушкина». Как прошли театральные фестивали для детей и молодежи в «СамАрте»

Сквозной темой, прошедшей через эскизы лаборатории, стала тема бунта. Выпускница этого года Российского института театрального искусства (курс Сергея Женовача) Надя Кубайлат представила работу по сказке Родиона Белецкого «Четвертый богатырь». В центре сюжета - юноша, который поднимает с дивана трех богатырей, бросивших совершать подвиги и предавших свое славное прошлое. Его энергии и жажды приключений хватает на то, чтобы «дотолкать» их до цели путешествия. Три богатыря в исполнении актеров театра «СамАрт» Дмитрия Добрякова, Алексея Елхимова и Юрия Коннова стали главным достоинством эскиза. Молодому режиссеру не удалось справиться с выбранным материалом, и постановке не хватило ясности в сюжете, в проработке характеров персонажей и в форме подачи.Вторым в этот день свою работу показал Петр Чижов - выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (курс Вениамина Фильштинского). Он подготовил эскиз по пьесе современной французской писательницы Фабьен Ивер «Папа уходит. Мама врет. Бабушка умирает». Это не только название произведения, но еще и его краткое содержание.Девочка-подросток, разделившаяся на сцене на две части в исполнении Антонины Коневой и Татьяны Наумовой, болезненно переживает уход отца из дома. Поток ее сознания воплощается в поток слов, составляющий почти сто процентов объема вербального текста спектакля. Она пытается то ли найти ответ на мучающий ее вопрос «почему папа ушел?», то ли, наоборот, спрятать его в бесконечной череде версий. Вторя мантровой стилистике ее речи, остальные персонажи совершают монотонные движения на сцене, вовлекая зрителей в удушающий в своем однообразии быт обычной семьи. Перед публикой появляются мама, бабушка, старшая дочь и младший сын. Минус папа.Одним из эмоциональных пиков эскиза стал ужин после ухода отца, где все члены семьи ели лимоны. Кислая трапеза, символизирующая горечь утраты, заставляла зрителей морщиться после каждого укуса (актеры ели понастоящему).Если эта работа вырастет до спектакля и войдет в репертуар театра, то сможет стать смысловой и стилистической парой к спектаклю «Сторожевая собачка» Жени Беркович, который повествует о жизни матери и двух ее дочерей после гибели главы семьи.Другой эскиз - «Про того, который ходил страху учиться» Ярослава Рахманина (выпускник СПбГАТИ, курс Вениамина Фильштинского) по пьесе Михаила Бартенева - также напомнил репертуарный спектакль «СамАрта». Русская народная сказка, рассказанная на новый лад, - так можно описать и его, и популярную постановку «Свет-Луна» Даниила Безносова.Ярослав Тимофеев, известный по роли Пер Гюнта в одноименном спектакле «СамАрта», вновь воплотил на сцене образ скитальца. Только на этот раз он отправился в путь за страхом. Лишенный привычной для всех особенности бояться, он, согласно завету отца, хочет обрести ее, чтобы познать всю полноту человеческого счастья. Необычные старцы, встречающиеся ему по дороге, стали великолепным калейдоскопом разнообразных персонажей в исполнении заслуженного артиста РФ Юрия Долгих.Последним эскизом на лаборатории 2018 года стал «Девятый выпуск» в постановке Яны Селезневой (РИСИ-ГИТИС, курс Сергея Женовача). В пьесе современного драматурга Елены Исаевой рассказывается об учащихся Царскосельского лицея. Как и у их предшественника - Пушкина, юные сердца и умы лицеистов горят жаждой справедливости, бурной деятельности, перемен и, конечно, любви. Катализатором действия в пьесе выступает известие о смерти гениального поэта. А далее разворачивается трогательная до сентиментальности история о силе духа и порядочности, а также о низости, на которую оказывается способно старшее поколение. Бунт юных в произведении Исаевой завершается великодушным помилованием со стороны государя, оставляющим приятное чувство победившей справедливости.Публике эскиз пришелся по душе: как ровесникам персонажей, так и зрителям постарше. Один из критиков, однако, не рекомендовал произведение к постановке в качестве репертуарного спектакля, отметив его морализаторство.«СамАрт», ставший площадкой для лаборатории «Молодой режиссуры» в двенадцатый раз, заинтересовался тремя из четырех эскизов, что является очень хорошим результатом. Возможно, какие-то из них (или все три) станут спектаклями и войдут в репертуар театра.Программа «Золотой репки» в этом году была небольшой - всего четыре спектакля, два из которых можно назвать местными: «Сказки Пушкина» театра «СамАрт» в постановке Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова и «Как закалялась сталь» Михаила Чумаченко из тольяттинского театра «Колесо».Цель обоих спектаклей - преподнести хрестоматийные произведения (будь то сказки Пушкина или советский пропагандистский роман Николая Островского) в новом свете. А также поговорить с детьми или подростками на их языке и показать актуальность классики.Для самых маленьких зрителей «Золотая репка» приготовила спектакль Московского театра кукол «Чудо-радуга». А подросткам Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой предложил разговор на серьезную тему. Московские артисты показали спектакль «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» с последующим обсуждением увиденного. Истории современного немецкого юноши и польской девушки, жившей в 40-х годах ХХ века, нашли отклик у собравшихся. Особенно зрители хвалили режиссера Татьяну Михайлюк за то, что она озвучила актуальную проблему: для современных подростков трагедии прошлого - лишь цифры в учебнике.Несмотря на небольшую программу, «Золотая репка» на этот раз опять прошла с интересными дискуссиями и обсуждениями. И теперь зрители всех возрастов будут ждать следующую - через два года. А лаборатория «Молодая режиссура» представит новые эскизы уже в 2019-м- У театра «СамАрт» было пожелание: чтобы как можно больше эскизов стали затем репертуарными спектаклями. Хотелось, чтобы процент попадания был достаточно высок, поэтому брали тех, кого уже знаем. Все эти ребята имеют опыт постановок и участия в «Молодой режиссуре».Я никогда не верю в стопроцентный результат. Такие чудеса бывают очень редко. На моей памяти так было один раз - в Самаре в 2016 году, когда тема лаборатории была «Классный театр, или Театр у школьной доски». Четыре эскиза - один другого лучше.На повторение чуда я не рассчитывал. Надеялся на три из четырех. По результатам могу сказать: почти так и вышло.Одна из участниц недооценила сложность материала. Так бывает. Когда у тебя три месяца на постановку, ты можешь взять паузу, подумать, в какой-то момент положиться на волю артистов, а потом включиться самому. А эскиз нужно сделать за четыре дня.Лаборатория «Молодая режиссура» - не только фабрика по пополнению репертуара театра. Это еще и возникновение новых режиссерских имен. Если девочка, которая сегодня не справилась здесь, завтра поставит замечательный спектакль в другом театре, я буду считать, что этот провал был кирпичиком в ее будущем успехе.