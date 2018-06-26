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Будущее Художественного музея: музыкальные вечера, женские шахматные турниры, театр в Ширяево

Директором Самарского областного художественного музея с 18 июня является Алла Шахматова, художник, организатор первой в Самаре частной галереи «Вавилон».

Она заняла место Галины Рябчук, которая покинула пост в декабре 2017 года. На прошедшей во вторник, 26 июня, пресс-конференции Алла Шахматова обозначила основные направления развития музея:

- Одна из важных задач - расширение коммуникации с региональными музеями. Также в планах работа с частными коллекционерами и местными художниками. У музея сложились прекрасные отношения с Третьяковской галереей, Русским музеем, РОСИЗО. Сотрудничество с ними будет продолжено, и к концу года я обещаю выставку полотен Левитана.  В мраморном зале Художественного музея прекрасная акустика. Когда-то здесь проходили музыкальные вечера. Мне бы хотелось возродить эту добрую традицию, чтобы люди приходили сюда и получали наслаждение. Музей должен стать популярным местом: здесь можно проводить фестивали, олимпиады. В прошлом, например, здесь проходил женский шахматный турнир. Проблемы музея очень сложно решить без поддержки попечительского совета. Рядом с нами будут сильные люди из науки, бизнеса, других сфер.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов так прокомментировал назначение:

- У Аллы Шахматовой богатый опыт общения с искусством, продвижения его, в том числе в качестве руководителя галереи. Это необходимо для того, чтобы наш музей стал современным и притягательным для жителей города. Мне приятно, что она высоко отозвалась о сотрудниках музея. Точно могу сказать, что основной костяк команды сохранится.

Кроме того Алла Шахматова озвучила план по выпуску каталога коллекции авангарда - одной из лучших в стране, которой обладает самарский музей.

Поскольку 2019 год объявлен Годом театра, филиал в Ширяево предполагается использовать для иных форм взаимодействия с публикой - сценических. В планах также возобновление системы абонементов. 
Дата: 26 июня 2018 , 17:18
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Автор текста: Маргарита Петрова
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