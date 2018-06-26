Бразилец Августо: «Мы были поражены теплом и радостью, которыми с нами делились в Самаре»
Иностранные болельщики продолжают описывать в интернете свои впечатления от посещения нашего города. Так, например, бразилец Августо написал пост в инстаграме о поездке в Самару:
- На втором этапе поездки мы приехали в Самару после нескольких часов прогулки по Москве. Отличная поездка на поезде. В Самаре мы смотрели игру Дании и Австралии. Мы знали о красивой набережной Волги, а также Музее космонавтов (Самара известна как город космонавтов, полностью приспособленный к российской аэрокосмической программе). На фан-фесте много футбола, мы были поражены теплом и радостью, которыми с нами делились в течение всего времени. Мы подружились с жителями и надеемся сохранить дружеские отношения на всю жизнь.
Особая благодарность Валентину и его семье, которую мы обязательно посетим, когда вернемся в Самару в июле; спасибо моей маленькой русской подруге Олесе и вашей семье за сердечность, с которой они обращались с нами. Еще спасибо Сабине и ее мужу Никите, которые посвятили свой день нам, чтобы показать Волгу, они рассказали много подробностей о Самаре и русском народе. Было приятно встретиться со всеми вами. Короче говоря, город был отмечен футболом, стадионом и фан-фестом. Мы сделали несколько сотен фотографий и очень привязались ко всем! Спасибо, Самара, я скоро вернусь!
- На втором этапе поездки мы приехали в Самару после нескольких часов прогулки по Москве. Отличная поездка на поезде. В Самаре мы смотрели игру Дании и Австралии. Мы знали о красивой набережной Волги, а также Музее космонавтов (Самара известна как город космонавтов, полностью приспособленный к российской аэрокосмической программе). На фан-фесте много футбола, мы были поражены теплом и радостью, которыми с нами делились в течение всего времени. Мы подружились с жителями и надеемся сохранить дружеские отношения на всю жизнь.
Особая благодарность Валентину и его семье, которую мы обязательно посетим, когда вернемся в Самару в июле; спасибо моей маленькой русской подруге Олесе и вашей семье за сердечность, с которой они обращались с нами. Еще спасибо Сабине и ее мужу Никите, которые посвятили свой день нам, чтобы показать Волгу, они рассказали много подробностей о Самаре и русском народе. Было приятно встретиться со всеми вами. Короче говоря, город был отмечен футболом, стадионом и фан-фестом. Мы сделали несколько сотен фотографий и очень привязались ко всем! Спасибо, Самара, я скоро вернусь!
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