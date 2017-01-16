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Краевед Борис Агузаров расскажет об истории волжского судоходства

17 января, во вторник, состоится первая в этом году открытая лекция в рамках исторического проекта нашей газеты. Краевед, моделист, сотрудник областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Борис Агузаров прочитает лекцию «Расписные Стеньки Разина челны».

Она будет посвящена истории волжского судоходства. Слушатели узнают о том, как передвигались по рекам древние славяне, чем знаменита эра допарового флота, а также попытаются разгадать тайны уникальных волжских судов. Лектор расскажет о том, чем промышляли на Волге самарские ушкуйники и почему речная стража, призванная защищать купцов от нападений разбойников, снискала себе нехорошую славу. Кроме того, Борис Агузаров расскажет о Стеньке Разине и о том, нужен ли нашему городу музей Волги.

Напомним, что открытый лекторий «Самарской газеты» стартовал в августе прошлого года. С того момента каждую неделю по вторникам горожане собираются на краеведческих встречах, в ходе которых ведущие историки города рассказывают о самых разных страницах самарской летописи. С ноября лекции проводятся при поддержке администрации Самары на площадках модернизированных библиотек.

Ближайшая встреча состоится в библиотеке-филиале №25, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 21. Начало мероприятия в 19 часов. В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-927-707-00-33 или электронной почтеpress-center@sgpress.ru.
Дата: 16 января 2017 , 11:04
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Автор текста: Оксана Воронина
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