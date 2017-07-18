Бомжи заселились в подъезды дома на Ново-Садовой
Управляющие микрорайонами проводят рейды по чердакам и подвалам жилых домов - это обязательные мероприятия в рамках антитеррористической работы. Технические помещения должны быть заперты, случайным людям там делать нечего. Порой такие проверки подбрасывают неприятные сюрпризы.
Обычная желто-белая 12-этажка на улице Ново-Садовой, 232. Довольно ухоженный двор - в песочнице играют дети, на скамейках отдыхают пожилые люди. Картину нарушает спящий возле четвертого подъезда человек. Неопрятная личность раскинулась на солнышке, распространяя вокруг острый запах перегара. Его (или ее, понять, мужчина это или женщина, так и не удалось) товарищи, еще пока стоящие на ногах, при виде журналиста и фотографа с камерой спешно покидают двор. Жители говорят, что в доме «прописались» пять или шесть бомжей.
- Эти люди появились у нас зимой, - рассказывает старшая по дому Ольга Камшилина. - Сначала они жили на чердаке в третьем подъезде. Жильцы об этом не знали. Обнаружили их случайно, когда потек потолок в одной из квартир.
Бездомные устроились даже с некоторым комфортом: организовали себе освещение, оборудовали какое-то подобие постелей. Жители обратились в управляющую компанию, обнаружив на чердачной двери новый замок. С чердака постояльцы съехали. Но полюбившийся дом покидать не собирались, перебрались в соседние подъезды - четвертый и седьмой.
- Они спят под лестницей, - говорит жительница дома Лилия. - Большинство людей пользуются лифтом, а по лестнице ходят лишь те, кто живет на первом-втором этажах. Естественно, бездомные приносят с собой какие-то тряпки, картон, чтобы спать. Несколько раз это все начинало гореть. Мы боимся, что случится полноценный пожар. К тому же неизвестно, чем болеют эти люди: вдруг у них туберкулез? В доме проживает много детей, и их безопасность под угрозой.
Но как выяснилось, не всем жителям такое соседство мешает. Например, одна женщина периодически пускает бездомных к себе, выпивает вместе с ними. В гости к ней они заходят запросто - через балкон на первом этаже, а потом остаются спать в подъезде.
- Мы не знаем, что делать, - разводит руками управляющий микрорайоном «Солнечный-4» Андрей Тершуков. - Полиция тоже не может повлиять на ситуацию: приезжают, выводят этих людей из дома, но через некоторое время они возвращаются. А зимой жильцы даже не имеют права вывести бомжей из подъезда, так как они могут замерзнуть.
Говорят, что у некоторых из якобы бездомных есть родные: одного за пьянку из дома выгнал отец, другого - жена.
- Мы обязательно побываем в этом доме вместе с участковым, выясним жизненные обстоятельства этих лиц. Установим, действительно ли им негде жить, есть ли у них документы, нужна ли им медицинская помощь, - комментирует ситуацию специалист главного управления социальной защиты населения по Промышленному району Светлана Титова. - Есть социальная гостиница на улице Мостовой, больница на Хлебной площади, где эти люди могут найти временный приют. Но для этого нужно желание самого человека. Зачастую люди добровольно выбирают такой образ жизни.
Обычная желто-белая 12-этажка на улице Ново-Садовой, 232. Довольно ухоженный двор - в песочнице играют дети, на скамейках отдыхают пожилые люди. Картину нарушает спящий возле четвертого подъезда человек. Неопрятная личность раскинулась на солнышке, распространяя вокруг острый запах перегара. Его (или ее, понять, мужчина это или женщина, так и не удалось) товарищи, еще пока стоящие на ногах, при виде журналиста и фотографа с камерой спешно покидают двор. Жители говорят, что в доме «прописались» пять или шесть бомжей.
- Эти люди появились у нас зимой, - рассказывает старшая по дому Ольга Камшилина. - Сначала они жили на чердаке в третьем подъезде. Жильцы об этом не знали. Обнаружили их случайно, когда потек потолок в одной из квартир.
Бездомные устроились даже с некоторым комфортом: организовали себе освещение, оборудовали какое-то подобие постелей. Жители обратились в управляющую компанию, обнаружив на чердачной двери новый замок. С чердака постояльцы съехали. Но полюбившийся дом покидать не собирались, перебрались в соседние подъезды - четвертый и седьмой.
- Они спят под лестницей, - говорит жительница дома Лилия. - Большинство людей пользуются лифтом, а по лестнице ходят лишь те, кто живет на первом-втором этажах. Естественно, бездомные приносят с собой какие-то тряпки, картон, чтобы спать. Несколько раз это все начинало гореть. Мы боимся, что случится полноценный пожар. К тому же неизвестно, чем болеют эти люди: вдруг у них туберкулез? В доме проживает много детей, и их безопасность под угрозой.
Но как выяснилось, не всем жителям такое соседство мешает. Например, одна женщина периодически пускает бездомных к себе, выпивает вместе с ними. В гости к ней они заходят запросто - через балкон на первом этаже, а потом остаются спать в подъезде.
- Мы не знаем, что делать, - разводит руками управляющий микрорайоном «Солнечный-4» Андрей Тершуков. - Полиция тоже не может повлиять на ситуацию: приезжают, выводят этих людей из дома, но через некоторое время они возвращаются. А зимой жильцы даже не имеют права вывести бомжей из подъезда, так как они могут замерзнуть.
Говорят, что у некоторых из якобы бездомных есть родные: одного за пьянку из дома выгнал отец, другого - жена.
- Мы обязательно побываем в этом доме вместе с участковым, выясним жизненные обстоятельства этих лиц. Установим, действительно ли им негде жить, есть ли у них документы, нужна ли им медицинская помощь, - комментирует ситуацию специалист главного управления социальной защиты населения по Промышленному району Светлана Титова. - Есть социальная гостиница на улице Мостовой, больница на Хлебной площади, где эти люди могут найти временный приют. Но для этого нужно желание самого человека. Зачастую люди добровольно выбирают такой образ жизни.
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