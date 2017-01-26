Большинство присяжных назвали обвиняемых по делу Гошта виновными
Коллегия присяжных заседателей в Самарском областном суде вынесла обвинительный вердикт всем четырем обвиняемым по делу об убийстве офицера полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи.
Как сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на слова помощника прокурора региона по связям со СМИ Ульяны Кудиновой, большинством голосов (девять против трех) их признали виновными.
Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Большинством голосов (девять против трех) признали их виновными. В отношении двух обвиняемых – Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова присяжные решили, что они заслуживают снисхождения.
- Снисхождение означает, что им не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимального срока, предусмотренного санкцией статьи, - пояснила Ульяна Кудинова.
Следующее заседание по делу об убийстве семьи Андрея Гошта назначено на 30 января, на нем пройдет обсуждение последствий вердикта присяжных, гособвинение запросит сроки наказания для подсудимых, а также будет назначена дата вынесения приговора.
Напомним, чудовищное преступление произошло в ночь на 24 апреля минувшего года. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью, были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая - 7-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По факту убийства двух и более лиц, а также покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования четверо виновных - Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. 5 декабря началось рассмотрение дела в закрытом режиме. Вчера коллегия присяжных получила вопросный лист и весь день провела в совещательной комнате для вынесения вердикта.
Как сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на слова помощника прокурора региона по связям со СМИ Ульяны Кудиновой, большинством голосов (девять против трех) их признали виновными.
Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Большинством голосов (девять против трех) признали их виновными. В отношении двух обвиняемых – Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова присяжные решили, что они заслуживают снисхождения.
- Снисхождение означает, что им не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимального срока, предусмотренного санкцией статьи, - пояснила Ульяна Кудинова.
Следующее заседание по делу об убийстве семьи Андрея Гошта назначено на 30 января, на нем пройдет обсуждение последствий вердикта присяжных, гособвинение запросит сроки наказания для подсудимых, а также будет назначена дата вынесения приговора.
Напомним, чудовищное преступление произошло в ночь на 24 апреля минувшего года. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью, были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая - 7-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По факту убийства двух и более лиц, а также покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования четверо виновных - Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. 5 декабря началось рассмотрение дела в закрытом режиме. Вчера коллегия присяжных получила вопросный лист и весь день провела в совещательной комнате для вынесения вердикта.
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