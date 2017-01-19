19 января 2017 года,
16:47
$ 59.18    63.23   Нефть 54.44 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Большие возможности «Молодежной карты»

Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет «Молодежная карта» Сбербанка.

Также она станет хорошим выбором для студентов, желающих получить дополнительные возможности при использовании банковской карты.

Владельцы «Молодежных карт» могут расплачиваться ими в магазинах и совершать покупки в интернете. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Услуга «Мобильный банк» позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. «Сбербанк Онлайн» даёт возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом «Копилка» для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады. Студенты могут дополнительно использовать «Молодежную карту» для перечисления стипендий или зарплаты.

При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна — в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.

Помимо стандартных возможностей владельцы «Молодежных карт» получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут принять участие в акциях, проводимых MasterCard и Visa.

Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

***

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

На правах рекламы.
Дата: 19 января 2017 , 14:20
92
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
19 января 2017
6
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
В Самару привезут водевиль из Тольятти
19 января 2017
33
В Самару привезут водевиль из Тольятти
Самолет
19 января 2017
97
Самолет "Самара" прибыл в "Курумоч"
Разыскивается водитель, сбивший женщину на Ташкентской
19 января 2017
404
Разыскивается водитель, сбивший женщину на Ташкентской
no photo
19 января 2017
92
Большие возможности «Молодежной карты»
За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека
19 января 2017
159
За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека
Водитель Форда сбил женщину. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу
19 января 2017
1131
Водитель Форда сбил женщину. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу
Пенсионер украл у 18-летнего парня автомобиль Дэу Нексия
19 января 2017
153
Пенсионер украл у 18-летнего парня автомобиль Дэу Нексия
Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
19 января 2017
160
Прошел очный этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса «Классный руководитель-2016»
Лента новостей
19 января 2017 , 16:43
6
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
Сегодня утром из-за повреждения КАМАЗом контактной сети было приостановлено движение городского...
19 января 2017 , 16:03
33
В Самару привезут водевиль из Тольятти
  7 февраля в 14.00 и 18.00 на сцене «СамАрта» представят спектакль...
19 января 2017 , 15:41
97
Самолет "Самара" прибыл в "Курумоч"
  Самолет, названный в честь столицы нашего региона, прилетел сегодня в аэропорт...
19 января 2017 , 14:51
404
Разыскивается водитель, сбивший женщину на Ташкентской
ДТП произошло 10 января в 12:10 часов в Кировском районе Самары.
19 января 2017 , 14:20
92
Большие возможности «Молодежной карты»
Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет...
19 января 2017 , 14:15
159
За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека
Первое возгорание было зафиксировано 18 января в 15:55 на улице Чапаевской в Самаре. 
19 января 2017 , 13:35
1131
Водитель Форда сбил женщину. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу
Авария произошла сегодня, 19 января, примерно в 7:10.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
6106
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
20 декабря 2016
5156
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
 Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3195
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
21 декабря 2016
2853
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
882
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
616
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
344
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Как выбрать сладкие новогодние подарки? Советы Роспотребнадзора
20 декабря 2016
330
Как выбрать сладкие новогодние подарки? Советы Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало рекомендации по выбору новогодних...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.