Большие возможности «Молодежной карты»
Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет «Молодежная карта» Сбербанка.
Также она станет хорошим выбором для студентов, желающих получить дополнительные возможности при использовании банковской карты.
Владельцы «Молодежных карт» могут расплачиваться ими в магазинах и совершать покупки в интернете. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Услуга «Мобильный банк» позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. «Сбербанк Онлайн» даёт возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом «Копилка» для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады. Студенты могут дополнительно использовать «Молодежную карту» для перечисления стипендий или зарплаты.
При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна — в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.
Помимо стандартных возможностей владельцы «Молодежных карт» получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут принять участие в акциях, проводимых MasterCard и Visa.
Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Также она станет хорошим выбором для студентов, желающих получить дополнительные возможности при использовании банковской карты.
Владельцы «Молодежных карт» могут расплачиваться ими в магазинах и совершать покупки в интернете. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Услуга «Мобильный банк» позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. «Сбербанк Онлайн» даёт возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом «Копилка» для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады. Студенты могут дополнительно использовать «Молодежную карту» для перечисления стипендий или зарплаты.
При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна — в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.
Помимо стандартных возможностей владельцы «Молодежных карт» получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут принять участие в акциях, проводимых MasterCard и Visa.
Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
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