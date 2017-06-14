Большегрузам запретят ездить только по гостевым маршрутам Самары
Областной минтранс совместно с руководителями предприятий будет разрабатывать схему движения грузовиков. В среду, 14 июня, министр транспорта Самарской области Иван Пивкин провел совещание с представителями крупных предприятий и перевозчиков.
Как ранее сообщал sgpress.ru, большегрузам собирались ограничить въезд в Самару в дневное время суток. Это предложение было поддержано в среду, 11 июня. Запрет будет действовать с 6:00 до 22:00 и продлится с момента вступления закона в силу и до 14 июня 2018 года.
После принятия депутатами губдумы законопроекта об ограничении въезда большегрузов в Самару владельцы крупных предприятий и некоторые депутаты выразили несогласие с решением. Они обратились к губернатору, отметив, что эти ограничения отразятся на работе предприятий и нарушат их права.
На совещании Иван Пивкин пояснил, что ограничения на въезд большегрузов коснутся гостевых маршрутов Самары, а промзону, где размещается большинство важных и крупных предприятий, оставят открытой для грузовиков.
Но возник спор с представителями продуктовых сетей, которые заявили, что не смогут разгружать свой товар ночью с 23:00 до 7:00, поскольку это противоречит нормам СанПиНа. По словам Ивана Пивкина, этот вопрос будет прорабатываться отдельно. Председатель комитета по транспорту Самарской губернской думы Андрей Мурзов предложил сетевикам использовать транспорт весом менее 8 тонн. Этот вариант вызвал шквал негодования, поскольку таким образом трафик в городе увеличится в 10 раз.
Также Ивану Пивкину было предложено пускать небольшое количество фур по спецпропускам, как в Москве, однако он отказался от этой идеи, отметив, что уточнит, как работает по большегрузам столица.
По оценке минтранса, запрет затронет не более 10-15 % маршрутов, по которым обычно передвигается большегрузный транспорт. Планируется, что в ближайшее время по этой теме будет проведено еще одно совещание, на котором внесут уточнения по конкретным вопросам и адресам поставки грузов. Предполагается, что там же и утвердят окончательную схему маршрутов, по которым будет запрещено передвигаться многотонникам в Самаре.
Как ранее сообщал sgpress.ru, большегрузам собирались ограничить въезд в Самару в дневное время суток. Это предложение было поддержано в среду, 11 июня. Запрет будет действовать с 6:00 до 22:00 и продлится с момента вступления закона в силу и до 14 июня 2018 года.
После принятия депутатами губдумы законопроекта об ограничении въезда большегрузов в Самару владельцы крупных предприятий и некоторые депутаты выразили несогласие с решением. Они обратились к губернатору, отметив, что эти ограничения отразятся на работе предприятий и нарушат их права.
На совещании Иван Пивкин пояснил, что ограничения на въезд большегрузов коснутся гостевых маршрутов Самары, а промзону, где размещается большинство важных и крупных предприятий, оставят открытой для грузовиков.
Но возник спор с представителями продуктовых сетей, которые заявили, что не смогут разгружать свой товар ночью с 23:00 до 7:00, поскольку это противоречит нормам СанПиНа. По словам Ивана Пивкина, этот вопрос будет прорабатываться отдельно. Председатель комитета по транспорту Самарской губернской думы Андрей Мурзов предложил сетевикам использовать транспорт весом менее 8 тонн. Этот вариант вызвал шквал негодования, поскольку таким образом трафик в городе увеличится в 10 раз.
Также Ивану Пивкину было предложено пускать небольшое количество фур по спецпропускам, как в Москве, однако он отказался от этой идеи, отметив, что уточнит, как работает по большегрузам столица.
По оценке минтранса, запрет затронет не более 10-15 % маршрутов, по которым обычно передвигается большегрузный транспорт. Планируется, что в ближайшее время по этой теме будет проведено еще одно совещание, на котором внесут уточнения по конкретным вопросам и адресам поставки грузов. Предполагается, что там же и утвердят окончательную схему маршрутов, по которым будет запрещено передвигаться многотонникам в Самаре.
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