Больше всего выпускников показали наивысший результат на ЕГЭ по русскому языку
В мэрии уточнили данные по числу стобалльников в Самаре. Школы выпустили 70 выпускников, набравших максимальные результаты на ЕГЭ.
Напомним, что ранее управление информации и аналитики информировало о 63 школьниках-стобалльниках. Корректировка данных произошла после окончательного подсчета результатов тестов по всем предметам.
Чаще всего на 100 баллов сдавали ЕГЭ по следующим предметам: по русскому языку (43), литературе (10), физике (7). По три человека получили стобалльный результат по обществознанию, информатике и английскому языку.
Во вторник, 4 июля, мэр Самары Олег Фурсовпровел торжественный прием в Самарском театре оперы и балета, на который пригласили 70 выпускников, набравших наивысшие баллы.
- Я, как отец, знаю, скольких трудов стоит родителям вести ребенка через школьные годы. Потому первые слова благодарности – родителям, в вместе с ними и педагогам. Особые поздравления – выпускникам. Попутного вам ветра на жизненном пути, - пожелал Олег Фурсов.
Добавим, что, по проведенному опросу, 59 стобалльников собираются поступать в вузы Самары. Всего в этом году в городе закончили школу 5 368 выпускников, 751 из них наградили медалью «За особые успехи в учении».
Напомним, что ранее управление информации и аналитики информировало о 63 школьниках-стобалльниках. Корректировка данных произошла после окончательного подсчета результатов тестов по всем предметам.
Чаще всего на 100 баллов сдавали ЕГЭ по следующим предметам: по русскому языку (43), литературе (10), физике (7). По три человека получили стобалльный результат по обществознанию, информатике и английскому языку.
Во вторник, 4 июля, мэр Самары Олег Фурсовпровел торжественный прием в Самарском театре оперы и балета, на который пригласили 70 выпускников, набравших наивысшие баллы.
- Я, как отец, знаю, скольких трудов стоит родителям вести ребенка через школьные годы. Потому первые слова благодарности – родителям, в вместе с ними и педагогам. Особые поздравления – выпускникам. Попутного вам ветра на жизненном пути, - пожелал Олег Фурсов.
Добавим, что, по проведенному опросу, 59 стобалльников собираются поступать в вузы Самары. Всего в этом году в городе закончили школу 5 368 выпускников, 751 из них наградили медалью «За особые успехи в учении».
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