Больше возможностей с потребительским кредитом
Обустроить жилье, купить новую мебель и технику, реализовать давно задуманные планы на отпуск или дополнительное образование становится проще с акцией Сбербанка «Одобряем мечты». По условиям акции, ставки по базовым кредитам снижены на 7 процентов. Акция продлится до 31 января 2017 года.
Акция позволяет взять кредит со сниженной ставкой как постоянным клиентам, например, держателям зарплатных карт, так и новым клиентам. «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых. Ставки по популярному продукту «Потребительский кредит без обеспечения» заморожены до 14,9% и 16,9%. Для клиентов, решивших уменьшить выплаты по кредитам, ставки на «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» зафиксированы на уровне 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях.
Вместе с уменьшением ставок упростился и процесс получения займа. Новым клиентам нужно предоставить паспорт, справки о доходах и с места работы. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты».
Ставки по всем кредитным предложениям рассчитываются индивидуально.
С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.
Регулярное снижение ставок и акционные предложения сделали кредитные продукты от Сбербанка популярными на территории Поволжья. По итогам 2016 года Сбербанк выдавал почти половину всех потребительских кредитов, всего выдано более 1,1 миллиона займов, сообщают в пресс-службе Поволжского банка.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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Акция позволяет взять кредит со сниженной ставкой как постоянным клиентам, например, держателям зарплатных карт, так и новым клиентам. «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых. Ставки по популярному продукту «Потребительский кредит без обеспечения» заморожены до 14,9% и 16,9%. Для клиентов, решивших уменьшить выплаты по кредитам, ставки на «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» зафиксированы на уровне 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях.
Вместе с уменьшением ставок упростился и процесс получения займа. Новым клиентам нужно предоставить паспорт, справки о доходах и с места работы. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты».
Ставки по всем кредитным предложениям рассчитываются индивидуально.
С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.
Регулярное снижение ставок и акционные предложения сделали кредитные продукты от Сбербанка популярными на территории Поволжья. По итогам 2016 года Сбербанк выдавал почти половину всех потребительских кредитов, всего выдано более 1,1 миллиона займов, сообщают в пресс-службе Поволжского банка.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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