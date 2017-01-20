20 января 2017 года,
23:03
$ 59.35    63.18   Нефть 54.43 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Больше возможностей для ведения бизнеса онлайн

Тысячи бизнесменов ежедневно используют удаленные каналы для получения банковских услуг: открывают счета в режиме онлайн, подают заявки на кредиты без посещения офиса, самостоятельно пополняют баланс компании благодаря услуге самоинкассации. Многие задачи предприниматели решают через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн», который стал ещё удобней после недавнего обновления дизайна и добавления новых функций. Специалисты банка рассказывают о новых возможностях «Сбербанк Бизнес Онлайн».

1. Новый сервис проверит надёжность контрагента на основе данных из официальных источников. За несколько кликов система выдаст основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

2. Рутинные задачи теперь будут выполняться быстрей, благодаря новому дизайну и техническим изменениям. При входе в систему виден статус исполняемых операций, наиболее популярные действия, совершаются в один клик. Система самостоятельно ведет пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк. Подключиться к обновлённому «Сбербанк Бизнес Онлайн» клиенты банка могут на сайте банка.

3. Подключить дополнительные сервисы для более эффективной работы позволяет новый раздел «Магазин». Теперь предпринимателю доступны программы для финансового планирования, ведения бухгалтерии онлайн или площадки гарантированных расчётов.

4. Появилось приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Apple Watch. Пользователи гаджета смогут просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.

5. Впервые в России Мобильный банк стал доступен для устройств на базе операционной системы Windows Phone. Приложение позволяет оплачивать услуги контрагентов, переводить средства в бюджет, смотреть выписки и истории операций, а также выставлять счета. Возможности приложения будут постоянно расширяться.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

***

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

На правах рекламы.
Дата: 20 января 2017 , 16:27
95
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
За 2016 год МП «Универсалбыт» привело в порядок 3 000 кв. метров фасадов домов
20 января 2017
125
За 2016 год МП «Универсалбыт» привело в порядок 3 000 кв. метров фасадов домов
52-летний самарец угрожал своей сожительнице физической расправой
20 января 2017
111
52-летний самарец угрожал своей сожительнице физической расправой
В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова
20 января 2017
233
В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова
no photo
20 января 2017
159
В Самаре меняются расценки на посещение общественных бань
no photo
20 января 2017
95
Больше возможностей для ведения бизнеса онлайн
Более 9 тысяч самарцев приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний»
20 января 2017
144
Более 9 тысяч самарцев приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний»
В спорткомплексе «Орбита» заработает бассейн
20 января 2017
186
В спорткомплексе «Орбита» заработает бассейн
no photo
20 января 2017
130
Волейбольную «Нову» проэкзаменует чемпион страны
В Зубчаниновке произошла коммунальная авария
20 января 2017
214
В Зубчаниновке произошла коммунальная авария
Лента новостей
20 января 2017 , 17:48
125
За 2016 год МП «Универсалбыт» привело в порядок 3 000 кв. метров фасадов домов
Такие данные были озвучены в ходе встречи главы Самары Олега Фурсова с директором предприятия...
20 января 2017 , 17:32
111
52-летний самарец угрожал своей сожительнице физической расправой
  Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на улице Олимпийской.
20 января 2017 , 17:01
233
В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова
  Это первый в ленинских музеях страны и мира объемный образ молодого марксиста в полный...
20 января 2017 , 16:40
159
В Самаре меняются расценки на посещение общественных бань
  Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях...
20 января 2017 , 16:27
95
Больше возможностей для ведения бизнеса онлайн
Тысячи бизнесменов ежедневно используют удаленные каналы для получения банковских услуг.
20 января 2017 , 15:22
144
Более 9 тысяч самарцев приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний»
  Напомним , акция стартовала в начале декабря прошлого года в городском...
20 января 2017 , 15:18
130
Волейбольную «Нову» проэкзаменует чемпион страны
  В воскресенье, 22 января, в «МТЛ Арене» пройдет один из главных матчей...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
6169
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4291
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3326
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2650
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
920
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
644
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
698
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета
22 декабря 2016
379
Здание реального училища переходит в ведение муниципалитета
Этим монументальным историческим зданием на улице Алексея Толстого, 31 жители города любовались...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.