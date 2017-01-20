Больше возможностей для ведения бизнеса онлайн
Тысячи бизнесменов ежедневно используют удаленные каналы для получения банковских услуг: открывают счета в режиме онлайн, подают заявки на кредиты без посещения офиса, самостоятельно пополняют баланс компании благодаря услуге самоинкассации. Многие задачи предприниматели решают через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн», который стал ещё удобней после недавнего обновления дизайна и добавления новых функций. Специалисты банка рассказывают о новых возможностях «Сбербанк Бизнес Онлайн».
1. Новый сервис проверит надёжность контрагента на основе данных из официальных источников. За несколько кликов система выдаст основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».
2. Рутинные задачи теперь будут выполняться быстрей, благодаря новому дизайну и техническим изменениям. При входе в систему виден статус исполняемых операций, наиболее популярные действия, совершаются в один клик. Система самостоятельно ведет пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк. Подключиться к обновлённому «Сбербанк Бизнес Онлайн» клиенты банка могут на сайте банка.
3. Подключить дополнительные сервисы для более эффективной работы позволяет новый раздел «Магазин». Теперь предпринимателю доступны программы для финансового планирования, ведения бухгалтерии онлайн или площадки гарантированных расчётов.
4. Появилось приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Apple Watch. Пользователи гаджета смогут просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.
5. Впервые в России Мобильный банк стал доступен для устройств на базе операционной системы Windows Phone. Приложение позволяет оплачивать услуги контрагентов, переводить средства в бюджет, смотреть выписки и истории операций, а также выставлять счета. Возможности приложения будут постоянно расширяться.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
1. Новый сервис проверит надёжность контрагента на основе данных из официальных источников. За несколько кликов система выдаст основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».
2. Рутинные задачи теперь будут выполняться быстрей, благодаря новому дизайну и техническим изменениям. При входе в систему виден статус исполняемых операций, наиболее популярные действия, совершаются в один клик. Система самостоятельно ведет пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк. Подключиться к обновлённому «Сбербанк Бизнес Онлайн» клиенты банка могут на сайте банка.
3. Подключить дополнительные сервисы для более эффективной работы позволяет новый раздел «Магазин». Теперь предпринимателю доступны программы для финансового планирования, ведения бухгалтерии онлайн или площадки гарантированных расчётов.
4. Появилось приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Apple Watch. Пользователи гаджета смогут просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.
5. Впервые в России Мобильный банк стал доступен для устройств на базе операционной системы Windows Phone. Приложение позволяет оплачивать услуги контрагентов, переводить средства в бюджет, смотреть выписки и истории операций, а также выставлять счета. Возможности приложения будут постоянно расширяться.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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