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Больше свободного времени с автоплатежом

Как сэкономить время на домашних делах и посвятить больше времени семье, образованию, спорту или увлечениям? Достаточно настроить автоплатеж на популярные траты и начать экономить время и деньги.

Услугу «Автоплатеж» легко подключить и настроить через банкомат или сервис «Сбербанк Онлайн». Например, вы хотите подключить автоплатеж для услуг ЖКХ. Достаточно найти свою управляющую компанию и внести в готовый шаблон номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции оплаты. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Само списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по СМС.

За сутки до выбранной вами даты оплаты придёт напоминание — СМС с номера 900. Если по какой-то причине счет не нужно оплачивать, ответным СМС оплату можно отменить. Если СМС проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Автоматические платежи осуществляются в выходные и праздничные дни. Количество компаний, которые работают с «Автоплатежом» Сбербанка, постоянно растет, поэтому найти свою управляющую компанию не составит труда. Комиссия по большей части оплат не взимается.

Клиенты Сбербанк используют «Автоплатеж» не только для оплаты услуг ЖКХ. Часто они подключают автоматическую оплату за сотовую связь, интернет и кабельное телевидение. Оплата кредитов через «Автоплатеж» позволяет поддерживать положительную кредитную историю, ведь оплата происходит без просрочек и в строго установленный день. Владельцы автомобилей оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Дата: 31 мая 2017 , 17:59
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