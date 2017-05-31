Больше свободного времени с автоплатежом
Как сэкономить время на домашних делах и посвятить больше времени семье, образованию, спорту или увлечениям? Достаточно настроить автоплатеж на популярные траты и начать экономить время и деньги.
Услугу «Автоплатеж» легко подключить и настроить через банкомат или сервис «Сбербанк Онлайн». Например, вы хотите подключить автоплатеж для услуг ЖКХ. Достаточно найти свою управляющую компанию и внести в готовый шаблон номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции оплаты. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Само списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по СМС.
За сутки до выбранной вами даты оплаты придёт напоминание — СМС с номера 900. Если по какой-то причине счет не нужно оплачивать, ответным СМС оплату можно отменить. Если СМС проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Автоматические платежи осуществляются в выходные и праздничные дни. Количество компаний, которые работают с «Автоплатежом» Сбербанка, постоянно растет, поэтому найти свою управляющую компанию не составит труда. Комиссия по большей части оплат не взимается.
Клиенты Сбербанк используют «Автоплатеж» не только для оплаты услуг ЖКХ. Часто они подключают автоматическую оплату за сотовую связь, интернет и кабельное телевидение. Оплата кредитов через «Автоплатеж» позволяет поддерживать положительную кредитную историю, ведь оплата происходит без просрочек и в строго установленный день. Владельцы автомобилей оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Услугу «Автоплатеж» легко подключить и настроить через банкомат или сервис «Сбербанк Онлайн». Например, вы хотите подключить автоплатеж для услуг ЖКХ. Достаточно найти свою управляющую компанию и внести в готовый шаблон номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции оплаты. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Само списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по СМС.
За сутки до выбранной вами даты оплаты придёт напоминание — СМС с номера 900. Если по какой-то причине счет не нужно оплачивать, ответным СМС оплату можно отменить. Если СМС проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Автоматические платежи осуществляются в выходные и праздничные дни. Количество компаний, которые работают с «Автоплатежом» Сбербанка, постоянно растет, поэтому найти свою управляющую компанию не составит труда. Комиссия по большей части оплат не взимается.
Клиенты Сбербанк используют «Автоплатеж» не только для оплаты услуг ЖКХ. Часто они подключают автоматическую оплату за сотовую связь, интернет и кабельное телевидение. Оплата кредитов через «Автоплатеж» позволяет поддерживать положительную кредитную историю, ведь оплата происходит без просрочек и в строго установленный день. Владельцы автомобилей оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 мая 2017
112
31 мая 2017
101
31 мая 2017
263
31 мая 2017
382
31 мая 2017 , 20:00
112
По состоянию на 31 мая, на всех участках АО «Предприятие тепловых сетей» (ПТС)...
31 мая 2017 , 18:56
136
Суд вынес приговор 23-летнему уроженцу соседней республики, проживающему на территории России и...
31 мая 2017 , 17:59
101
Как сэкономить время на домашних делах и посвятить больше времени семье, образованию, спорту...
31 мая 2017 , 17:54
225
Инцидент произошел во вторник, 30 мая, около 12:00.
31 мая 2017 , 17:32
124
Объект культурного наследия располагается на улице Куйбышева у площади Революции.
31 мая 2017 , 15:45
263
В Самаре установят 16 топиарных фигур на футбольную тематику.
31 мая 2017 , 15:35
214
Строительство магистрали завершится к декабрю этого года. Заместитель директора...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 мая 2017
6669
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4502
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4357
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3176
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
15 мая 2017
1099
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
822
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
752
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
643
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...