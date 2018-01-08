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Больше 100 тысяч самарцев побывали на отремонтированной площади Куйбышева на январских праздниках

На площади праздновали Новый год и проходили народные гулянья.
 
По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году там заменили асфальтовое покрытие, уложили тротуарную плитку в скверах, провели новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, оборудовали точки подключения WI-FI и т.д. Общая сумма вложений в ремонт площади составила 255 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.
 
Напомним, с 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 на площади работала "Усадьба самарского Деда Мороза". Здесь юных гостей ждала интерактивная программа со сказочными персонажами – путешествие по сказочному лесу-лабиринту. В самой усадьбе гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Все желающие могли сфотографироваться с самарским Дедом Морозом и загадать желание.
 
Впервые было организовано бесплатное катание на аттракционе «Ледяная горка». Прокатиться с горки можно и сейчас, но только на тюбингах компании-организатора. Она будет работать до 1 марта - с 10.00 до 22.00.
Дата: 8 января 2018 , 14:40
177
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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