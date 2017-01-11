Больше 9000 человек стали участниками программы «Жилье для российской семьи»

По данным на 1 января 2017 года, в программе участвует 17 проектов общей площадью 990,23 тыс. кв. м. Наиболее крупными из них являются микрорайон «Южный город» (застройщики «Юг-1» и «Юг-2» ГК «Древо», СОФЖИ) и жилой комплекс «Кошелев-Проект» (застройщик ЗАО ППСО АО «Авиакор»).