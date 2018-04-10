Больницы Самары закупали лекарства по ценам в пять раз выше розничных
Глава области Дмитрий Азаров потребовал от регионального минздрава ужесточить контроль за подведомственными учреждениями.
Во время послания жителям Самарской области врио губернатора сообщил о том, что во время проверки больниц ревизоры выявили факты завышения закупочной цены на лекарства.
- Было установлено, например, что одно из учреждений Самары закупало их по цене, до пяти раз превышающей стоимость в рознице. Такого быть не должно. Необходим жесткий министерский контроль. Если его не будет, то в минздраве этим будут заниматься другие люди, - заявил Дмитрий Азаров.
Также он добавил, что в Самарской области недостаточно развита система электронных очередей. По его словам, система функционирует, но не работает так, чтобы обеспечить комфортное посещение больниц.
Во время послания жителям Самарской области врио губернатора сообщил о том, что во время проверки больниц ревизоры выявили факты завышения закупочной цены на лекарства.
- Было установлено, например, что одно из учреждений Самары закупало их по цене, до пяти раз превышающей стоимость в рознице. Такого быть не должно. Необходим жесткий министерский контроль. Если его не будет, то в минздраве этим будут заниматься другие люди, - заявил Дмитрий Азаров.
Также он добавил, что в Самарской области недостаточно развита система электронных очередей. По его словам, система функционирует, но не работает так, чтобы обеспечить комфортное посещение больниц.
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