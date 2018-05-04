Болельщики смогут оставить отзывы о втором тестовом матче на «Самара Арене»

В воскресенье, 6 мая, "Крылья Советов" сыграют с "Кубанью".



По данным пресс-службы облправительства, после матча болельщики смогут оставить свои отзывы о работе всех служб нового стадиона, организации игры, работе транспорта. Поделиться ими можно будет по телефону 200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая). Также можно будет отправить письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city.