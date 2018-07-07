Болельщики сборной Англии поддержали российские "усы надежды"
Британцы присоединились к всероссийскому флешмобу.
"Самара Арена" принимает четвертьфинальный матч между сборными Англии и Швеции. Британских болельщиков в районе стадиона в разы меньше. Некоторые из них присоединились к всероссийской акции "усы надежды". Они наклеили себе усы "а-ля Черчесов", чем привлекли внимание самарских болельщиков.
Начало этому своеобразному флешмобу положил российский телеведущий Иван Ургант. Таким образом он поддержал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Шведские же фанаты, прибывашие на матч с Англией окрасили в желтые цвета подходы к "Самара Арене".
Напомним, что в субботу, 7 июля, в Сочи состоится еще один четвертьфинальный матч. Россия сыграет против Хорватии. Победитель встречи выходит на команду, которая выиграет сегодня на "Самара Арене".
"Самара Арена" принимает четвертьфинальный матч между сборными Англии и Швеции. Британских болельщиков в районе стадиона в разы меньше. Некоторые из них присоединились к всероссийской акции "усы надежды". Они наклеили себе усы "а-ля Черчесов", чем привлекли внимание самарских болельщиков.
Начало этому своеобразному флешмобу положил российский телеведущий Иван Ургант. Таким образом он поддержал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Шведские же фанаты, прибывашие на матч с Англией окрасили в желтые цвета подходы к "Самара Арене".
Напомним, что в субботу, 7 июля, в Сочи состоится еще один четвертьфинальный матч. Россия сыграет против Хорватии. Победитель встречи выходит на команду, которая выиграет сегодня на "Самара Арене".
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