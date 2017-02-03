Болельщики «Крыльев» могут купить билеты на все весенние матчи команды

Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, стоимость пакета билетов на матчи с московским «Локомотивом» (5 марта), «Ростовом» (19 марта), пермским «Амкаром» (7-10 апреля), казанским «Рубином» (21-23 апреля), «Оренбургом» (29-30 апреля), питерским «Зенитом» (12-14 мая) и грозненским «Тереком» (21 мая) начинается от 910 рублей.С 1 марта билеты на матчи будут продаваться по стандартным ценам 1-й и 2-й категории. Приобрести билеты можно на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта».