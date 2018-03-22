Болельщиками ЧМ-2018 в бесплатных поездах забронировано более трети мест
Перевозить их будут доппоезда на 30-ти маршрутах.
По данным пресс-службы КбшЖД, в поездах будут купейные вагоны с кондиционерами и экологически чистыми туалетами. По маршруту Москва - Самара будут ходить двухэтажные поезда.
Всего болельщикам предложено более 440 тысяч мест в бесплатных поездах. На сегодня уже забронировано более 160 тысяч билетов.
Напомним, забронировать места болельщики могут на сайте АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд нужно купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).
По данным пресс-службы КбшЖД, в поездах будут купейные вагоны с кондиционерами и экологически чистыми туалетами. По маршруту Москва - Самара будут ходить двухэтажные поезда.
Всего болельщикам предложено более 440 тысяч мест в бесплатных поездах. На сегодня уже забронировано более 160 тысяч билетов.
Напомним, забронировать места болельщики могут на сайте АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд нужно купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).
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