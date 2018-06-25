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Болельщикам будут раздавать воду у «Самара Арены»

В понедельник, 25 июня, на самарском стадионе сыграют команды из России и Уругвая. Матч начнется в 18:00.

Сегодня ожидается жара до 35 градусов. Поскольку вход на «Самара Арену» откроют в 15:00, а на территорию запрещено проносить напитки и еду, будут организованы пункты бесплатной раздачи питьевой воды, сообщает облправительство.

Будут работать пять пунктов раздачи воды в пяти точках, где дежурят медики. Три - около гейтов №№1, 2 и 3, еще две точки расположатся на так называемой последней миле. Воду будут разливать в стаканы медики-волонтёры. 
Дата: 25 июня 2018 , 11:08
142
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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