Болельщикам будут раздавать воду у «Самара Арены»

Сегодня ожидается жара до 35 градусов. Поскольку вход на «Самара Арену» откроют в 15:00, а на территорию запрещено проносить напитки и еду, будут организованы пункты бесплатной раздачи питьевой воды, сообщает облправительство.Будут работать пять пунктов раздачи воды в пяти точках, где дежурят медики. Три - около гейтов №№1, 2 и 3, еще две точки расположатся на так называемой последней миле. Воду будут разливать в стаканы медики-волонтёры.