Более миллиона жителей Самарской области воспользовались получением госуслуг в электронном виде

Как сообщает пресс-служба облправительства, за первый месяц текущего года рост этого показателя составил около 2 %. Во многом это связано с тем, что в январе проходила кампания по записи детей в первые классы общеобразовательных заведений впервые с использованием ЕСИА.Для того, чтобы получить учетную запись в системе и начать пользоваться порталом госуслуг, необходимо заполнить профиль пользователя на портале (указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность) и затем дождаться уведомления о результатах проверки. После этого необходимо подтвердить свою личность, обратившись в Центры обслуживания (МФЦ, отделения Почты РФ, Пенсионного фонда, банки), получив код подтверждения личности по почте, или же воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью.Также возможна регистрация пользователя при личном обращении в МФЦ. Планируется, что в этом году через использование ЕСИА будут переведены такие услуги, как доступ к школьным электронным дневникам, электронная запись к врачу и др.