Более 9 тысяч жителей Самарской области приняли участие в госпрограмме «Жилье для российской семьи»

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Самарской области зарегистрировано 9218 участников госпрограммы «Жилье для российской семьи». Из них 4 670 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.По словам заместителя исполнительного директора СОФЖИ Натальи Ладовой, сегодня область занимает лидирующие позиции как по количеству граждан, ставших участниками программы, так и по количеству реализованных квартир.- На начало года из 74 029 человек, стоящих в реестре участников программы по всей России, свыше 9 тысяч – жители Самарской области. Это более 12%. На втором месте с показателем 5 411 человек – Нижегородская область, - сказала она.