Более 50 тысяч самарцев посетили акцию против терроризма

Ее целью стало единение сил в борьбе с любыми проявлениями терроризма и экстремизма, а также поддержка жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт. Вместе с десятками тысяч самарцев в акции принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона находился в рядах участников 50-тысячного митинга.На призыв молодежи помочь в проведении акции откликнулись лучшие артисты и творческие коллективы Самарской области, которые выступили на сцене со своими музыкальными композициями на патриотическую тематику.В ходе акции на главную сцену вышли почетные граждане Самарской области, представители региональной Общественной палаты региона, ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза работодателей, Союза генералов, Совета ветеранов, Союза женщин, Совета ректоров, молодежных организаций, региональных отделений парламентских политических партий, делегаций городов и районов Самарской области. Выступающие жестко осудили терроризм во всех его проявлениях, выразили солидарность со всей страной в поддержке питерцев и обозначили твердую готовность стать единой мощной силой в борьбе против любой угрозы.