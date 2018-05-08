Более 20 тысяч человек посмотрят военный парад на площади Куйбышева

Отметим, что в этом году приглашения на парад получили все желающие. По традиции, в первую очередь их вручали ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, почетным гражданам, представителям общественных объединений.Кроме того, получить билеты на парад можно было, приняв участие в интернет-флешмобе ко Дню Победы. Для этого нужно было снять короткое видео на тему Великой Отечественной войны, опубликовать на своей странице в соцсетях с хештегами #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть. Каждый автор получил по два пригласительных билета на трибуны. Всего же парад смогут посетить более 20 тысяч жителей Самарской области.