Более 30 пожарных тушили квартиру на Ленинградской
Возгорание произошло 11 февраля в 22:17 в Самарском районе областного центра.
На улице Ленинградской горели домашние вещи. Силами 31 огнеборца и 9 единиц техники огонь ликвидирован в 22:35.
На улице Ленинградской горели домашние вещи. Силами 31 огнеборца и 9 единиц техники огонь ликвидирован в 22:35.
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