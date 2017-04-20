Более 155 тысяч матерей получили сертификаты на маткапитал в Самарской области

По состоянию на апрель 2017 года, территориальными органами ПФР Самарской области выдано 155 914 государственных сертификатов на материнский капитал. По-прежнему самым популярным направлением расходования средств материнского капитала остается улучшение жилищных условий: на эти цели за все время действия программы средства направили более 86 тысяч семей региона.

Еще территориальные органы ПФР в Самарской области приняли уже 6,3 тысяч заявок на обучение детей за счет маткапитала. 27 обладательниц материнского капитала решили перевести средства на накопительную часть своей будущей пенсии.

В целом по всем направлениям за весь период Пенсионный фонд РФ по Самарской области перечислил семьям региона 35,56 миллиарда рублей.