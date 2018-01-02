Более 400 тысяч детей примут участие в новогодних праздничных мероприятиях
По информации врио министра образования Самарской области Владимира Пылева, на зимних каникулах в образовательных учреждениях города и губернии должны пройти более 2,5 тысячи массовых культурных праздничных мероприятий. В них примут участие свыше 400 тысяч детей школьного возраста.
Как уточнила замминистра культуры Самарской области Ирина Калягина, муниципальные и государственные учреждения культуры проводят новогодние мероприятия для детей в течение 21 дня - с 20 декабря 2017 по 9 января 2018 года. По данным на вторник, 2 января, уже состоялось 106 праздничных мероприятий, которые посетило около 49 тысяч человек.
Владимир Пылев акцентировал внимание на выезды детей за пределы области на новогодние праздники.
- 57 групп детей выехали за пределы Самарской области в туристические поездки. По каждой группе у нас есть информация, есть телефоны воспитателей, педагогов, - сказал он.
Комментируя доклад врио министра образования Самарской области, глава региона Дмитрий Азаров поручил создать единую инфорсистему, в которой бы отражалась информация обо всех перевозках организованных групп детей. Ее создание позволит сверять график перевозок с прогнозами синоптиков и состоянием загруженности дорог и тем самым даст возможность своевременно предотвращать чрезвычайные дорожные ситуации.
Как уточнила замминистра культуры Самарской области Ирина Калягина, муниципальные и государственные учреждения культуры проводят новогодние мероприятия для детей в течение 21 дня - с 20 декабря 2017 по 9 января 2018 года. По данным на вторник, 2 января, уже состоялось 106 праздничных мероприятий, которые посетило около 49 тысяч человек.
Владимир Пылев акцентировал внимание на выезды детей за пределы области на новогодние праздники.
- 57 групп детей выехали за пределы Самарской области в туристические поездки. По каждой группе у нас есть информация, есть телефоны воспитателей, педагогов, - сказал он.
Комментируя доклад врио министра образования Самарской области, глава региона Дмитрий Азаров поручил создать единую инфорсистему, в которой бы отражалась информация обо всех перевозках организованных групп детей. Ее создание позволит сверять график перевозок с прогнозами синоптиков и состоянием загруженности дорог и тем самым даст возможность своевременно предотвращать чрезвычайные дорожные ситуации.
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