Более 400 тысяч детей примут участие в новогодних праздничных мероприятиях

Как уточнила замминистра культуры Самарской области Ирина Калягина, муниципальные и государственные учреждения культуры проводят новогодние мероприятия для детей в течение 21 дня - с 20 декабря 2017 по 9 января 2018 года. По данным на вторник, 2 января, уже состоялось 106 праздничных мероприятий, которые посетило около 49 тысяч человек.Владимир Пылев акцентировал внимание на выезды детей за пределы области на новогодние праздники.- 57 групп детей выехали за пределы Самарской области в туристические поездки. По каждой группе у нас есть информация, есть телефоны воспитателей, педагогов, - сказал он.Комментируя доклад врио министра образования Самарской области, глава региона Дмитрий Азаров поручил создать единую инфорсистему, в которой бы отражалась информация обо всех перевозках организованных групп детей. Ее создание позволит сверять график перевозок с прогнозами синоптиков и состоянием загруженности дорог и тем самым даст возможность своевременно предотвращать чрезвычайные дорожные ситуации.