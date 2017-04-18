Более 5500 самарцев хотят быть волонтерами на чемпионате мира по футболу
Самара - лидер по количеству зарегистрированных кандидатов по программе «Городские волонтеры».
Более 5500 человек выразили желание принять в ней участие. Однако для организации и проведения соревнований к осени отберут только 1335 человек. Курирует эту работу министерство спорта Самарской области в партнерстве с Техническим университетом.
Городские добровольцы помогут гостям ориентироваться в Самаре, предоставят туристическую информацию приезжим и поучаствуют в проведении фестиваля болельщиков на площади Куйбышева.
По словам руководителя отдела по организации деятельности волонтеров АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Юлии Чигаревой, прием заявок от кандидатов в городские волонтеры продолжится до мая.
Подать заявку можно на сайте: волонтер63.рф.
Более 5500 человек выразили желание принять в ней участие. Однако для организации и проведения соревнований к осени отберут только 1335 человек. Курирует эту работу министерство спорта Самарской области в партнерстве с Техническим университетом.
Городские добровольцы помогут гостям ориентироваться в Самаре, предоставят туристическую информацию приезжим и поучаствуют в проведении фестиваля болельщиков на площади Куйбышева.
По словам руководителя отдела по организации деятельности волонтеров АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Юлии Чигаревой, прием заявок от кандидатов в городские волонтеры продолжится до мая.
Подать заявку можно на сайте: волонтер63.рф.
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