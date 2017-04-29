Более 5000 человек уже подали заявки на V Молодежный форум ПФО «iВолга- 2017»

Подать заявку на участие в пятом юбилейном форуме можно до 15 мая. С каким проектом идти на "iВолгу", чтобы получить грант в размере от 150 до 300 тысяч рублей, рассказали участники круглого стола «Молодежные проекты: секреты создания иуспеха», прошедшего вчера в нашем издании.На каждое вакантное место всех десяти смен, по прогнозам экспертов, конкурс в этом году составит в среднем 4-5 человек. Так что, чтобы повысить свои шансы на победу, прикладывать максимум необходимо на каждом из этапов.Эксперты рассказали, каким должен быть проект, чтобы он прошел первый этап отбора.- Миром правит интерес - отсюда и самый простой совет - идея не должна быть чужой участнику форума, - подчеркнула заместитель директора форума по образовательной программе Екатерина Асташина. По словам экспертов, идея должна быть интересной, прожитой своим создателем, и главное - новой. Если сама идея не уникальна, то в этом случае подходы к ее реализации или методы решения проблемы должны отличаться новизной.- "iВолге" не интересны исключительно теоретические проекты. Проект должен быть предметным, понятным, направленным на определенную целевую аудиторию, желательно молодежную. Он должен быть предметным и понятным. Ребята должны почаще отвечать себе на вопрос – как? Как мы это сделаем? Как мы это внедрим? Как мы это реализуем? – отметила Екатерина Асташина.На вопрос, какие проекты чаще всего становятся победителями, участники мероприятия практически сошлись во мнении в том, что большие шансы на успех у тех проектов, чьи авторы имеют уже опыт в заявленной сфере, а также готовую команду.Кроме того, интерес представляют идеи, которые рождаются на грани разных сфер.Помощь в подготовке проекта можно получить у представителей региональных делегаций, а также специализированных проектных школах. Искать их стоит в профкомах студентов, воспитательных отделах или даже на некоторых кафедрах вузов. Например, в МИРе такие консультации проводят на кафедре организации работы с молодежью.По словам Екатерины Асташиной, на территории каждого вуза можно получить достаточно квалифицированную консультацию, поговорить с компетентным экспертом, который не только даст совет, но и поможет оформить проектную заявку.В Самарской области у участников есть возможность получить личные консультации у руководителей смен, а ребятам из региона связь с ними можно наладить через социальные сети.Чтобы преодолеть волнение на непосредственной очной защите на форуме, руководитель по конвейеру проектов Юлия Рябева советует участникам тренироваться в презентации своей идеи. Рассказать о проекте необходимо несколько раз самым разнымлюдям - можно испытать свои силы на друзьях и членах семьи.Юбилейный пятый Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» пройдет с 14 по 24 июня 2017 года в Самарской области в поселке Прибрежный, на Мастрюковских озерах. Мероприятие организуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.