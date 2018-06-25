Более 4 000 болельщиков приедут на бесплатных поездах в Самару

Более 4 000 болельщиков на восьми бесплатных поездах прибудут в Самару к матчу. Поезда привезут фанатов из Москвы, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Саранска, сообщает Транспортная дирекция ЧМ-2018.После игры восемь бесплатных поездов отправятся из Самары в Москву, Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Саранск. Эти поезда перевезут почти 5 000 болельщиков.Среди пассажиров, приезжающих в Самару к сегодняшнему матчу, большинство россиян. Также есть болельщики из Китая, Англии, Швейцарии и ещё 60 других стран. Приедут поддержать свою сборную и около 300 болельщиков из Уругвая.Всего для бесплатной перевозки болельщиков и журналистов задействовано 734 дополнительных поезда на 448 000 мест.