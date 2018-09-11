«Блошиный рынок» у «Буревестника»: за и против
У бывшего стадиона «Буревестник» уже долгое время работает блошиный рынок. Пенсионеры, которые составляют абсолютное большинство местных продавцов, в выходные дни оккупируют все близлежащие улицы - Коммунистическую, Маяковского, Буянова и Чкалова.
Они раскладывают на газетах, простынях, а то и прямо на земле весьма сомнительные товары, которые тем не менее иногда все же находят своих покупателей. Старая одежда, значки, посуда, бывшая в употреблении, разнообразные сувениры советского прошлого... Кто-то считает все это мусором, другие могут найти здесь интересные экземпляры для коллекций.
В выходные народу на блошином рынке немало - как продавцов, так и посетителей.
- У меня уже выросли и дети, и внуки, - поделилась пенсионерка Светлана Васильевна. - Вот их вещи сюда принесла и продаю за пятьдесять рублей.
Другой продавец - Ольга Михайловна - живет в старом деревянном доме на улице Ульяновской. Для одинокой пенсионерки важна каждая копейка, но на блошиный рынок она приходит, чтобы пообщаться с людьми.
На барахолке можно приобрести все что угодно: от бывших в употреблении вещей и книг до старых электрических розеток и шариковых ручек. На здешних развалах малообеспеченный человек может одеться на сто рублей, а инженер - обнаружить какую-нибудь деталь, давно снятую с производства. А вот найти старинную, антикварную вещь, вопреки сложившемуся мнению, уже невозможно. Специалисты уверяют, что этот ручеек давно иссох: граждане стали умными, да и все более-менее ценное уже собрано предыдущими поколениями.
И все-таки, несмотря на всю атмосферность блошиного рынка, на его работу поступает немало жалоб. Особенно много - от жильцов близлежащих домов. Они требуют покончить с антисанитарией и убрать от их окон «свалку старой одежды». Администрация Ленинского района не первый год пытается ликвидировать барахолку. Совместные рейды членов районной административной комиссии, представителей полиции и депутатов помогли справиться с незаконной торговлей в будние дни. Однако по субботам и воскресеньям бабушки неизменно приходят сюда со своими пожитками. По словам сотрудников районной администрации, изменить ситуацию не так просто. Штрафы не помогают, а при виде сотрудников полиции торговцы разбегаются и вновь возвращаются, как только правоохранители уходят. Власти пытались упорядочить торговлю, договорившись с собственниками бывшего стадиона «Буревестник», чтобы те разрешили по выходным организовывать рынок на этой территории. Однако после того, как изза присутствия торговцев пустырь зарос мусором и здесь начали бегать крысы, барахолку попросили убрать.
Нужен Самаре блошиный рынок или нет - вопрос действительно неоднозначный. С одной стороны, ряды старых вещей портят облик старого центра. С другой, при грамотном оформлении такая торговая площадка могла бы предстать в новом свете. Ведь блошиные рынки существуют во многих мегаполисах Европы, и там они уже стали частью городской культуры.
Они раскладывают на газетах, простынях, а то и прямо на земле весьма сомнительные товары, которые тем не менее иногда все же находят своих покупателей. Старая одежда, значки, посуда, бывшая в употреблении, разнообразные сувениры советского прошлого... Кто-то считает все это мусором, другие могут найти здесь интересные экземпляры для коллекций.
В выходные народу на блошином рынке немало - как продавцов, так и посетителей.
- У меня уже выросли и дети, и внуки, - поделилась пенсионерка Светлана Васильевна. - Вот их вещи сюда принесла и продаю за пятьдесять рублей.
Другой продавец - Ольга Михайловна - живет в старом деревянном доме на улице Ульяновской. Для одинокой пенсионерки важна каждая копейка, но на блошиный рынок она приходит, чтобы пообщаться с людьми.
На барахолке можно приобрести все что угодно: от бывших в употреблении вещей и книг до старых электрических розеток и шариковых ручек. На здешних развалах малообеспеченный человек может одеться на сто рублей, а инженер - обнаружить какую-нибудь деталь, давно снятую с производства. А вот найти старинную, антикварную вещь, вопреки сложившемуся мнению, уже невозможно. Специалисты уверяют, что этот ручеек давно иссох: граждане стали умными, да и все более-менее ценное уже собрано предыдущими поколениями.
И все-таки, несмотря на всю атмосферность блошиного рынка, на его работу поступает немало жалоб. Особенно много - от жильцов близлежащих домов. Они требуют покончить с антисанитарией и убрать от их окон «свалку старой одежды». Администрация Ленинского района не первый год пытается ликвидировать барахолку. Совместные рейды членов районной административной комиссии, представителей полиции и депутатов помогли справиться с незаконной торговлей в будние дни. Однако по субботам и воскресеньям бабушки неизменно приходят сюда со своими пожитками. По словам сотрудников районной администрации, изменить ситуацию не так просто. Штрафы не помогают, а при виде сотрудников полиции торговцы разбегаются и вновь возвращаются, как только правоохранители уходят. Власти пытались упорядочить торговлю, договорившись с собственниками бывшего стадиона «Буревестник», чтобы те разрешили по выходным организовывать рынок на этой территории. Однако после того, как изза присутствия торговцев пустырь зарос мусором и здесь начали бегать крысы, барахолку попросили убрать.
Нужен Самаре блошиный рынок или нет - вопрос действительно неоднозначный. С одной стороны, ряды старых вещей портят облик старого центра. С другой, при грамотном оформлении такая торговая площадка могла бы предстать в новом свете. Ведь блошиные рынки существуют во многих мегаполисах Европы, и там они уже стали частью городской культуры.
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