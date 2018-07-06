Блогер Илья Варламов: "Настоятельно рекомендую посетить Самару"

Из позитивных моментов Варламов отметил, что без рекламных вывесок город стал выглядеть гораздо опрятнее. Порадовали блогера реконструкция исторических зданий в центре Самары и реализация проекта #ИсторииЧемпионов: на некоторых фасадах жилых домов запечатлели легендарных футболистов всего мира.Обновленной набережной у Ладьи Илья Варламов остался недоволен. По его мнению, она несовременна.- Пока настоятельно рекомендую Самару для посещения. Тем более тут теперь есть крутой аэропорт, хорошие отели, и за центр города не стыдно, - так Илья Варламов закончил свой пост.