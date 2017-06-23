Ближе к собственной квартире с ипотекой от Сбербанка

Справить новоселье в собственной квартире теперь становится гораздо проще — в Сбербанке снижены ставки на ипотечные кредиты, а также появилась возможность сократить время оформления документов.



Минимальная ставка на квартиру в новостройке теперь начинается от 10%. Чтобы получить кредит по такой ставке, необходимо воспользоваться сервисом «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». Покупателю квартиры не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов, сокращается в несколько раз до 5-7 дней. Без использования сервиса минимальная ставка начинается от 10,7%.



Также Сбербанк и партнеры-застройщики проводят совместную промо-акцию, по условиям которой минимальная ставка снижается до 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).



Снижение ставок коснулось и жилья на вторичном рынке. Теперь ставки начинаются от 11-12%, в рамках Акции для молодых семей - от 10,5-11,5%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5% при условии оформления электронной регистрации сделки.



В Самарской области ставка ещё ниже — 9,50-10,75%. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до 31.12.2017.



Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5%



Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на сайте domclick.ru.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.