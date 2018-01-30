Благоустройство зеленых зон и развитие инфраструктуры парков и скверов. Что хотят обустроить самарцы в своем городе
В четверг, 25 января, в Самарской области появилась онлайн-площадка программы «Формирование комфортной городской среды». Меньше чем за неделю сайт gorodsreda63.ru посетили несколько тысяч человек. При этом на сайт проекта поступило уже более ста предложений по благоустройству.
Как сообщает управление информации и аналитики городской администрации, свыше 80% присланных предложений касаются развития зеленых зон, а именно посадки деревьев и разбивки клумб в общественных пространствах. Около половины обращений связаны с установкой лавочек в парках и освещения пешеходных улиц. К примеру, самарцы предлагают очистить водоемы в парке «Воронежские озера», восстановить лестницу со спуском к Волге и сделать освещение в Загородном парке. В сквере имиени Фадеева и вдоль проспекта Ленина горожане просят высадить декоративные кустарники и цветы, а на месте бывшей автостоянки - создать мемориально-парковый комплекс, посвященный памяти ветеранов ракетно-космической отрасли имени Д.И. Козлова.
Региональная онлайн-площадка программы «Формирование комфортной городской среды» была открыта 25 января для удобства интернет-пользователей. Меньше чем за неделю сайт gorodsreda63.ru посетило несколько тысяч человек. Самарскую онлайн-площадку проекта уже заметили жители других регионов РФ. Они также начали присылать на сайт предложения по благоустройству общественных территорий в Самарской губернии.
Принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» могут все муниципальные образования с населением более 1000 человек. Предложить свой вариант благоустройства с помощью специальной формы на сайте gorodsreda63.ru можно до 10 февраля 2018 года. 18 марта, в день выборов президента РФ, в пунктах общественного голосования каждый сможет выбрать те общественные пространства, которые, на его взгляд, нуждаются в первоочередном благоустройстве/
Как сообщает управление информации и аналитики городской администрации, свыше 80% присланных предложений касаются развития зеленых зон, а именно посадки деревьев и разбивки клумб в общественных пространствах. Около половины обращений связаны с установкой лавочек в парках и освещения пешеходных улиц. К примеру, самарцы предлагают очистить водоемы в парке «Воронежские озера», восстановить лестницу со спуском к Волге и сделать освещение в Загородном парке. В сквере имиени Фадеева и вдоль проспекта Ленина горожане просят высадить декоративные кустарники и цветы, а на месте бывшей автостоянки - создать мемориально-парковый комплекс, посвященный памяти ветеранов ракетно-космической отрасли имени Д.И. Козлова.
Региональная онлайн-площадка программы «Формирование комфортной городской среды» была открыта 25 января для удобства интернет-пользователей. Меньше чем за неделю сайт gorodsreda63.ru посетило несколько тысяч человек. Самарскую онлайн-площадку проекта уже заметили жители других регионов РФ. Они также начали присылать на сайт предложения по благоустройству общественных территорий в Самарской губернии.
Принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» могут все муниципальные образования с населением более 1000 человек. Предложить свой вариант благоустройства с помощью специальной формы на сайте gorodsreda63.ru можно до 10 февраля 2018 года. 18 марта, в день выборов президента РФ, в пунктах общественного голосования каждый сможет выбрать те общественные пространства, которые, на его взгляд, нуждаются в первоочередном благоустройстве/
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Благоустройство зеленых зон и развитие инфраструктуры парков и скверов. Что хотят обустроить самарцы в своем городе
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