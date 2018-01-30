Благоустройство зеленых зон и развитие инфраструктуры парков и скверов. Что хотят обустроить самарцы в своем городе

Как сообщает управление информации и аналитики городской администрации, свыше 80% присланных предложений касаются развития зеленых зон, а именно посадки деревьев и разбивки клумб в общественных пространствах. Около половины обращений связаны с установкой лавочек в парках и освещения пешеходных улиц. К примеру, самарцы предлагают очистить водоемы в парке «Воронежские озера», восстановить лестницу со спуском к Волге и сделать освещение в Загородном парке. В сквере имиени Фадеева и вдоль проспекта Ленина горожане просят высадить декоративные кустарники и цветы, а на месте бывшей автостоянки - создать мемориально-парковый комплекс, посвященный памяти ветеранов ракетно-космической отрасли имени Д.И. Козлова.Региональная онлайн-площадка программы «Формирование комфортной городской среды» была открыта 25 января для удобства интернет-пользователей. Меньше чем за неделю сайт gorodsreda63.ru посетило несколько тысяч человек. Самарскую онлайн-площадку проекта уже заметили жители других регионов РФ. Они также начали присылать на сайт предложения по благоустройству общественных территорий в Самарской губернии.Принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» могут все муниципальные образования с населением более 1000 человек. Предложить свой вариант благоустройства с помощью специальной формы на сайте gorodsreda63.ru можно до 10 февраля 2018 года. 18 марта, в день выборов президента РФ, в пунктах общественного голосования каждый сможет выбрать те общественные пространства, которые, на его взгляд, нуждаются в первоочередном благоустройстве/