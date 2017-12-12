Бизнесмены не будут привлекать средства дольщиков для строительства домов в Самаре





По одному в руки

Один из векторов предстоящей реформы - новые требования к застройщикам. Планируется каждому из них выдавать только по одному разрешению на строительство.

Тем, кто в рамках одного инвестиционного проекта запланирует поэтапное возведение многосекционного дома, будет достаточно и одного разрешения.

- Правительство хочет уйти от самого факта договора долевого участия, чтобы конечный потребитель покупал уже готовый объект и не переживал, а нужный ли договор он заключил, не заем ли это, защищены ли будут его интересы в случае заморозки работ. Всегда лучше купить готовое жилье, - считает замруководителя управления подготовки разрешительной документации департамента градостроительства Самары Максим Астапов.

Предполагают внести изменения и в работу так называемых компенсационных фондов, которые в случае рисков помогут удовлетворить требования покупателей.

- Компенсационные фонды - это по сути вопрос закрытия страховки. Сегодня есть страховая компания, завтра ее нет. Расходы застройщик нес, потребитель их оплачивал, но закрытия проблемы не было. Я думаю, что обязательное введение компенсационного фонда - это однозначно положительный момент, - говорит вице-президент Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина.

Ищите деньги

Застройщики, не имея возможности привлекать по сути «бесплатные» для них деньги дольщиков, будут вынуждены справляться собственными силами или брать кредиты в банках.

- Отказ от договоров долевого участия предполагает переход на некое проектное финансирование. Крупные застройщики готовы к этому, но при одном условии: если ставка по кредиту не превысит четыре процента, - рассказала заместитель генерального директора группы компаний «Финстрой» Оксана Быстрова.

По ее мнению, нововведения в большей степени скажутся на небольших компаниях.

- Законопроект предусматривает изменения в части требований к застройщикам. У них должен быть опыт не менее трех лет, а определенная часть квадратных метров уже введена в эксплуатацию и продана. Получается, что мелкие игроки, которые построили что-то, уходят с рынка, а другие не могут зайти, потому что не соответствуют требованиям к опыту, - пояснила она.

Среди всех участников рынка банки относятся к предстоящим изменениям спокойнее остальных.

- Крупному застройщику привлечь кредитные ресурсы, разумеется, проще. Но под четыре процента займы никто сейчас не дает. Как изменится ситуация через год-другой, трудно прогнозировать, - отметила заместитель директора сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области Елена Попова. - Вполне возможно, что мы упадем, но в любом случае на уровень не ниже шести-семи процентов. В нашем банке доля клиентов по ипотеке на первичном рынке составляет не более 30 - 40 процентов. Думаю, что мы в том же диапазоне и остановимся, потому что сейчас более интересна программа вторичного рынка и рефинансирования.

Цены в рост?

Банкиры предполагают, что реформа изменит саму структуру потребления на первичном рынке жилья.

- Если до 2008 года около 40 процентов квартир на первичном рынке покупали именно для инвестиционных вложений, то кризис все скорректировал, - пояснила Попова. - Сейчас интерес к подобным сделкам составляет около 10 - 20 процентов от общего объема. Когда продаваться будет только готовое жилье, то инвестиционной привлекательности в нем не будет, на выходе оно однозначно дороже, чем купленное на стадии котлована. Зачастую наши клиенты даже брали кредитные ресурсы, понимая, что через год-другой перепродадут объект и получат определенный доход. Доля таких покупателей, безусловно, будет падать.

Несмотря на то, что эксперты практически единогласны в том, что стоимость готового жилья после вступления в силу изменений вырастет, ажиотажа на самарском рынке недвижимости не отмечается.

- Спрос сейчас хороший - декабрьский. В этом месяце многие покупают жилье. Ничем необычным нынешний показатель от прошлого декабря не отличается: нет ни глобального всплеска, ни резкого падения, - прокомментировала Юлия Овечкина.

По ее словам, сейчас предложение на рынке долевого участия немного превышает существующий спрос. Если интерес со стороны потенциальных покупателей будет падать, застройщики будут вынуждены уменьшать свою маржинальность.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Самаре сейчас варьируется в рамках 40 - 50 тысяч рублей. Наибольшим спросом у горожан пользуются «однушки» эконом-класса в отдаленных районах стоимостью около полутора миллионов рублей. Высок интерес и к жилью площадью 50 - 70 квадратных метров в центральных районах.

Профессиональные сообщества активно вносят свои коррективы и предложения. Не осталась в стороне и Самарская гильдия строителей, направившая в Государственную думу предложения по доработке проекта по нескольким аспектам.

По поручению главы региона Дмитрия Азарова министерство строительства Самарской области готовит полный реестр обманутых дольщиков. Список пострадавших от недобросовестных застройщиков будет размещен на официальном сайте ведомства. Во исполнение требований федерального законодательства размещение персональных данных обманутых дольщиков возможно только с письменного согласия гражданина. Поэтому каждый должен лично подписать согласие на обработку и распространение информации. Это можно сделать в администрации района по месту расположения проблемного объекта. Скачать заявление «Обработка персональных данных» можно на сайте правительства региона www.samregion.ru.