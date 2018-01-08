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Бить или не бить? Искусство тату по-самарски

Наверное, сейчас мало кого удивишь наличием татуировок. Портреты, надписи, животные, всевозможные узоры - в наше время можно набить что угодно на любой вкус и кошелек. Sgpress.ru пообщался с представителями тату-индустрии Самары, чтобы узнать, какие стили и направления тату сейчас наиболее актуальны, что любят набивать девушки и парни, и так ли важно иметь художественное образование, чтобы носить гордое звание тату-мастера?
























Реализм - наше все

Говоря о самом популярном направлении в тату-искусстве сегодня, практически все наши герои сошлись в едином мнении, что это реализм. Однако, как отмечают тату-мастера Кирилл Самарин и Елизавета Храмова, сюда же можно отнести традиционную и олдскульную татуировки. Но, конечно же, выбор тату зависит в первую очередь от возраста клиента.

- «Традицию» делает молодёжь, так как это цветные весёлые картинки (иногда с юмором), реализм - выбор людей постарше, - говорит Кирилл Самарин.

Работы тату-мастера Кирилла Самарина


































- Молодежь сейчас любит дотворк, реализм, может быть цветной реализм, дотворк, олдскул, ньюскул, - вторит ему Елизавета.

Работы тату-мастера Елизаветы Храмовой
































Тату-мастер Олег Шпала замечает, что, например, в Европе в большей степени ценят авторские эскизы, выполненные в индивидуальном, свойственном автору, стиле. При этом он сам предпочитает работать в основном в черно-белом и цветном реализме, а также в органике.

- Это нанесение каких-либо животных и органических текстур и форм на тело, располагая рисунок по анатомии человека, чтобы дополнительно ее подчеркнуть, - поясняет мастер татуировки.

По словам Олега, на данные работы очень небольшой спрос, и мастеров, которые работают в этом стиле в Самаре, почти нет. А зачастую эскиз делается сразу на коже клиента.

- Ты не привязан к изображению и работаешь из головы, а между тобой и клиентом наступает полное доверие, потому что он до последнего не знает, какой результат получится в конце. Иногда у меня в этом стиле делали первую татуировку случайно проходившие мимо люди, - говорит Олег Шпала.

Работы тату-мастера Олега Шпалы












































Тату-мастер Константин Крейн отмечает, что он иногда в процессе работы не может остановиться на каком-то определенном стиле.

- Я пытаюсь работать не от стиля, а от идеи клиента. Когда тебе пишут: «хочу дельфина в крыжовнике», у тебя в голове зарождается мысль, что мы можем сделать это вот так… Или так… О! А добавим немного этого. Хотя… и внезапно клиент сам вносит правки. Ну, и в конце концов вы останавливаетесь на конкретном варианте, а потом его реализовываете. Идиллия.

Работы тату-мастера Константина Крейна











































Что бить будем?

Цветы, узоры, животные, черепа и самураи. Нет, это не бессмысленный набор слов, это наиболее распространенные виды «нательной живописи», которую просят набить клиенты наших героев.

Несмотря на гендерные различия, и девушки, и парни неравнодушны к изображениям представителей животного мира.

- Животных и птиц одинаково любят все, независимо от пола, возраста и вероисповедания. Волки, совы, вороны, тигры, львы, пантеры – все это знакомо каждому мастеру, - говорит Константин Крейн.

Работа тату-мастера Константина Крейна


























Олег Шпала отмечает, что помимо этого девушки любят бабочек и цветы. А иногда они просят набить портреты.

А вот у Елизаветы Храмовой иногда встречаются клиентки, которые просят нанести иероглифы и розочки.

- Но, конечно, большинство бьют различных животных, те же цветы (не только розы, конечно), различные узоры, фигуры. Но я не могу выделить что-то типичное как для девушек, так и для парней. Все люди абсолютно разные, и, соответственно, тату тоже разные,- говорит мастер.

Работа тату-мастера Елизаветы Храмовой






































Тату все возрасты покорны

Возрастной ценз потенциальных обладателей тату в Самаре весьма разнится. Это и молодежь, и люди среднего возраста.

- Средний возраст моих клиентов вырос вместе с мастерством. Если раньше ко мне в основном студенты приходили, то сейчас могут позвонить взрослые от 25 до 40 лет, один раз делал первую татуировку 65-летней женщине. Характерные черты моего клиента - это взрослый, достаточно обеспеченный человек, имеющий либо свой бизнес, либо занимающий какую-то руководящую должность, ведущий активный образ жизни, - говорит Олег Шпала.

Работы тату-мастера Олега Шпалы












































Мастер татуировки Константин Крейн рассказывает, что чаще всего к нему приходят молодые люди в возрасте 20-25 лет, однако бывают клиенты из категории «кому за сорок». При этом наш герой затруднился описать портрет своего типичного клиента.

- Выделить какие-то схожие черты у клиентов я не могу, все разные, опять же возвращаясь к вопросу о популярности тату-культуры. Большую роль играет и то, что растет качество оборудования и материалов, и то, что люди стали относиться к тату более доверительно. Спросите у своей бабушки, как она относится к татуировкам, и вы наверняка услышите, что «наколка - удел зэков, угу». Сейчас же люди других взглядов, любой пользователь соцсетей видит масштабы тату-культуры и то, каких высот достигают тату-мастера в плане качества работ, - поясняет Константин.

Возраст клиентов Елизаветы Храмовой варьируется от 25 до 45 лет. При этом, по ее словам, найти между ними общие характерные черты сложно.

Средний возраст клиентов Кирилла Самарина - 26-28 лет, а вот найти схожесть между ними также иногда не представляется возможным.

- Это может быть очень весёлый и юморной человек, а может и серьезный, но я со всеми всегда нахожу общий язык, и мы хорошо проводим время, - отмечает мастер.

Работа тату-мастера Кирилла Самарина













































Тату-«университеты»

Важно ли художественное образование для тату-мастера? Здесь мнения наших героев разошлись. Например, Константин Крейн в этом плане крайне бескомпромиссен.

- Да! Обязательно! Но тут дело не конкретно в образовании, ведь много художников - самоучек (ищу себе оправдание), а в том, что, если тату-мастер не знаком с такими понятиями, как композиция, тень, светотень, рефлекс, пропорции, сочетание цветов, (ну, вы наверное поняли), то ему на этой «кухне» не рады. К татуировке как к профессии нужно подходить ответственно, - заявляет тату-мастер.

Кирилл Самарин, напротив, более мягок в своих суждениях о наличии за плечами художественного образования.

- Мне кажется, оно нужно, но не во всех случаях. Главное, иметь чувство стиля и понимать саму культуру татуировки.

С ним соглашается Елизавета Храмова, считающая, что помимо художественного образования тату-мастер должен быть талантлив как художник и точно видеть все изъяны будущей татуировки.

- Если человек хочет делать качественные татуировки и хочет как-то пробиться в этом деле, то, конечно, художественное образование необходимо. Другое дело, когда человек безумно талантлив. Но художественное видение будущей татуировки в нашем деле просто необходимо, потому что в первую очередь клиент слушает мастера.

Мнения двух предыдущих ораторов разделяет Олег Шпала, считающий, что главное в профессии мастера татуировки – это умение хорошо рисовать.

- Однако зачастую этого недостаточно, необходимо знать анатомические особенности расположения рисунка на коже, особенности нанесения именно пигмента в кожу, знание технических особенностей тату-оборудования и особенностей смешивания пигмента, - отмечает мастер.


Обратите внимание!

Работа в тату-индустрии интересна настолько же, насколько ответственна. Как сообщили sgpress.ru в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, деятельность тату-салонов не входит в перечень лицензируемых видов оказываемых услуг, однако регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями.

У каждого тату-салона на видном месте должна быть размещена необходимая и достоверная информация об оказываемых услугах, а также должны быть прописаны реквизиты исполнителя. Договор об оказании услуги оформляется в письменной форме, а также может быть выдан в виде кассового чека, билета, квитанции и т.д. (если услуга выполняется в присутствии потребителя).

Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза, грибковых инфекций и других заболеваний в обязательном порядке должна проводиться стерилизация и дезинфекция инструментов. При этом на одного клиента должен быть определен минимальный набор изделий для работы.

Инструменты должны проходить обработку в стерилизаторах, будучи предварительно упакованными в специальные материалы.

Оборудование, аппаратура и материалы для стерилизации должны иметь документы, подтверждающие их безопасность с инструкцией на русском языке.

При этом, как отмечают специалисты надзорного ведомства, жалоб по поводу неправомерной деятельности каких-либо тату-салонов Самары пока не поступало.
Дата: 8 января 2018 , 13:00
1185
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: фото предоставлены героями материала
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4 августа 2017 , 15:02
сталкер
а сколько сейчас стоит в Самаре "коробок" набить?
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