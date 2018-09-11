Биоскоп, электротеатр, синематограф: как немое кино пришло в Самару. Часть 2

Здесь можно увидеть не только старинные снимки, но и копии удивительных документов, которые свидетельствуют: о живой движущейся фотографии в нашем городе узнали всего через три года после изобретения синематографа братьями Люмьер. А к 1914-му в Самаре действовало уже более трех десятков кинозалов и кинотеатров. Вот, оказывается, какими страстными любителями большого экрана были наши предки!В самарском трамвайном парке стоит в виде экспоната старинный деревянный вагон, украшенный грандиозной афишей «И ждет она суда нечеловеческаго». Так рекламировалась кинодрама одного из первых русских режиссеров Виктора Туржанского.Трамвай, роскошные рестораны и гостиницы, залитые электричеством кинотеатры с буфетом и оркестрами в фойе - все это делало губернскую столицу в начале ХХ века цивилизованным городом, вызывавшим восхищение приезжих.«Самара - лучший, греховнейший, выхваченный и пересаженный на берега Волги кусок Москвы. Прямые асфальтированные бесконечные улицы, электричество, трамвай, витрины, кафе, лифты, отели на трех союзных языках, с английской облицовкой пятиэтажные дома, книжные магазины и так далее…» - так писал о нашем городе, будучи здесь проездом в 1916 году, великий Борис Пастернак.Ему вторит и столичный журнал «Сине-Фото», посвящавший много статей городу на Волге, в котором так любили кинематограф:«Бесподобная Самара… На главной улице города (Дворянской) уже с пяти часов блестят яркие, манящие огни сконцентрировавшихся здесь пяти шикарных кинотеатров. Почти в середине улицы, в нескольких шагах друг от друга, расположились биоскопы «Модерн» господина Баркова, «Бомонд-Иллюзия» господина Люриса, синематографы «Одеон» и «Унион», а также недавно открывшийся электротеатр «Триумф», принадлежащий двум владельцам - господам Ромашову и Чернову».Далее самарский корреспондент «Сине-Фото» сообщает, что «Триумф», возникший на развалинах старого электротеатра «Аполло», является самым вместительным в городе. Его большой зрительный зал отделан в спокойном стиле «электрик», очень широкий и имеет два выхода в противоположные стороны. Экран оригинально белеет из глубины благодаря особенной окраске рамки. Для музыкальных импровизаций под картины в «Триумф» приглашен талантливый пианист Ланге, а в фойе играет оркестр.Но сеансы кино проходили не только в специально оборудованных залах, но и в городском театре, парке, ресторанах и общественных зданиях. Прочитав объявление театра «Электробиоскоп», в котором предлагалось к продаже оборудование для демонстрации фильмов и кинокартины - как на продажу, так и напрокат, понимаешь, почему показ кино стал настолько распространенным делом. Сеансы проходили в летнем театре Панаева в Струковском саду, летнем помещении собрания служащих на углу улиц Саратовской и Почтовой (Фрунзе и Рабочей) и в других местах.Самые популярные фильмыУдивительно, но полные пафоса и патетики мелодрамы Вячеслава Туржанского, которого ругали просвещенные критики, нравились самарскому обывателю. Заламывающая руки красавица Ольга Бакланова - главная актриса его картин - трогала бесхитростные провинциальные сердца. Этот плодовитый режиссер творил начиная с 1914 года. А до этого самым кассовым был фильм о Русско-японской войне, посмотреть который рвались все горожане. Его премьера состоялась 20 мая 1904 года.Успехом у самарцев пользовались также картины «Драка женщин», «Дуэль» и «Торжество Священного коронования государя императора Николая II». Все фильмы были еще без звука, но кинопредставления имели оглушительный успех.Просвещенная публика Самары понимала, что кино - это не только развлечение, но и средство образования. В 1910 году Самарским обществом народных университетов на пожертвования купца Субботина был открыт просветительский синематограф в Пушкинском доме. Газета «Самарский вестник» от 13 ноября 1910 года сообщала о проекции научно-популярных фильмов «Ниагара», «Ущелье реки Терна», «Этна», «Пауки». В павильоне Струковского сада летом были также организованы сеансы просветительского кино для детей.Оказывается, много лет бытовавшее название «Треугольник» - о трех рядом расположенных кинотеатрах на центральной улице Самары - возникло еще до революции. В 1909 году открылся 2-й «Модерн» на Дворянской (Куйбышева, 84). Позже он превратится в кинотеатр «Молот». Журнал «Сине-Фото» писал в феврале 1910 года:«Лучший театр «Модернъ», славящийся по всей нижней Волге, помещается в шикарно отделанном здании. Оно рассчитано на 250-300 мест. Картины ставятся вторым экраном после Москвы. Техническая часть поставлена хорошо, музыкальная, к сожалению, посредственно».В электротеатре «Триумф», о котором мы ранее рассказали, показывали все новинки мирового кино. С 1948 года это кинотеатр имени Ленинского комсомола.На той же улице (Куйбышева, 103) в 1910-м был создан «Художественный Бомонд-Иллюзион». Он размещался «в небольшом, но прилично обставленном здании, на втором этаже». По словам очевидцев, в фойе играло «недурное трио». Это и есть нынешний Центр российской кинематографии в Самаре.В условиях военного времени в Самаре к 1916 году осталось только 11 кинотеатров:• «Художественный» Н.Д. Щелокова на улице Дворянской, 103;• «Триумф» Ф.С. Баркова на улице Дворянской, 96;• «Колизей» В.М. Смыслова на улице Дворянской, 92;• «Пате» С.А. Кошелева на улице Саратовской, 87;• «Прогресс» В.В. Шаталова на углу улиц Самарской и Панской, 53;• «Унион» П.С. Тулупова на углу улиц Дворянской и Льва Толстого;• «Модерн» на улице Льва Толстого;• «Вулкан» Л. Иванцова на улице Льва Толстого, 103;• «Фурор» М.Е. Антонова на улице Садовой, 227;• «Одеон» А.Е. Штеренберга на улице Садовой, 241;• «Леопард» Н.М. Дуберштейна на улице Соловьиной, 6.